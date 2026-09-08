Gotovo je! Izdržite još koji dan vrućina pa stižu kiše, mjestimice vrlo obilne. Past će i na opožarenim padinama kod Omiša

Za nama je prvi rujanski tjedan, a temperature zraka i dalje su prave ljetne. Prema službenim podacima DHMZ-a jučer je Knin bio najtopliji s najvišom dnevnom temperaturom od 35,3°C. Zadar je mjerio 35°C, a iznimno je rijetko da se u rujnu bilježe vrlo vrući dani. Lasto, Makarska, Ploče, Pazin, Rijeka, Senj i Split zabilježili su 34°C.

Posljednja dva dana obilježio je i vrlo intenzivan dim s požarišta u susjednoj BiH.

Nakon rekordno toplog ljeta u većem dijelu Dalmacije i nakon značajnog broja rekorda u prvom tjednu rujna, svi se pitaju stiže li nam konačno promjena vremena koja će donijeti pravu kišu i pad temperature zraka.

Ogroman dio Sredozemlja, a osobito jugoistočna Europa pogođeni su sušom i brojnim požarima, što uključuje i područje Hrvatske i okolice. Ne čudi stoga da se svi pitaju kada će ljetni tip vremena konačno završiti, odnosno kada stižu konkretna kiša i osvježenje. Odgovor je - relativno uskoro.

Aktualni prognostički modeli, osim što nisu još posve usuglašeni za razvoj vremena u drugom dijelu aktualnog tjedna, ali ukazuju na to da će se promjena vremena ponajviše osjetiti na sjevernom Jadranu, Lici i Gorskom kotaru. U Dalmaciji će osobito od petka biti nestabilnije, povremeno uz pljuskove i nešto niže temperature zraka. Do kraja ovog tjedna dijelovi Jadrana, osobito na sjevernom Jadranu mogli bi dobiti preko 50, a ponegdje i preko 100 litara kiše po kvadratnom metru. U Dalmaciji će količine do kraja tjedna varirati od skromnih 10-ak litara do preko 80 u nekim područjima. Glavina oborina se očekuje u petak i subotu.

Po svemu sudeći, sljedeći tjedna će se vrijeme stabilizirati, no povratka na vrućine više nema. Osobito ćemo u drugom dijelu tjedna dočekati i uz obalu noćne temperature ispod 20, ponegdje i ispod 15 pa će se mnogi pošteno naspavati nakon dugo, dugo vremena.

Utorak će biti pretežno vedar. Puhat će slab dnevni vjetar - burin i maestral. Ipak, popodne na moru Dalmacije, osobito u kanalima među otocima, bit će umjerenog, ponegdje i pojačanog vjetra zapadnih komponenti. Minimalne jutarnje temperature od 13 do 24°C. Najviše dnevne temperature od 30 do 35°C.

Srijeda će u Dalmaciji biti djelomično sunčana i suha u većini predjela. Ipak, tek ponegdje su mogući prolazni i slabo izraženi pljuskovi i grmljavina. Noću tiho ili burin, danju će na moru zapuhati slabo jugo, prema otvorenom umjereno do pojačano. Najviše dnevne temperature od 29 do 34°C.

Vrlo slično će biti u četvrtak. U većini predjela pretežno sunčano i suho, tek ponegdje može biti slabog i prolaznog pljuska. Na moru umjereno do pojačano jugo, prema obali i jugozapadnjak, a zapadnije od Senja umjerena bura. Temperature će ostati gotovo nepromijenjene u odnosu na srijedu.

Ciklona i frontalni sustav u petak će stići do Jadrana. Već od ranog jutra na sjevernom Jadranu jače naoblačenje s kišom, pljuskovima i grmljavinom, prijepodne će zahvatiti sjevernu Dalmaciju, a do kraja dana i njen ostatak. Mjestimice se očekuje jače grmljavinsko nevrijeme s pljuskovima i grmljavinom, ali i tučom. Ponegdje će pasti preko 50 litara kiše po kvadratnom metru, a na dijelu sjevernog Jadrana i preko 100 litara. Dok će na sjevernom Jadranu dominirati slaba do umjerena bura ili sjeverni vjetrovi, u Dalmaciji će još veći dio dana puhati jugo. Sjeverni i dio srednjeg Jadrana zahvatit će osjetan pad temperature zraka pa će sredinom dana biti većinom od 18 do 24°C. Na jugu Dalmacije bit će do 29°C.

Subota će i dalje biti nestabilna, ali uglavnom još ujutro, osobito u srednjoj i južnoj Dalmaciji gdje će biti neverina. Danju postupna stabilizacija i povratak sunca. Vjetar će prijepodne slabiti pa će popodne mahom biti slab. Posvuda će osvježiti u odnosi na prethodne dane, jedino će u sjevernoj Dalmaciji biti malo toplije nego u petak.

Nedjelja donosi djelomično sunčano, ali će uz razvoj oblaka mjestimice biti slabih grmljavinskih pljuskova, osobito na jugu. Vjetar slab do umjeren, temperature zraka vrlo ugodne, danju od 23 do 29°C.