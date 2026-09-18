GOTOVO JE Ivošević nakon 36 sati napustio Banovinu: „Štrajk glađu i žeđu uspio je, dobio sam dokumente“

Bojan Ivošević završio je svoj prosvjed u Banovini nakon 36 sati bez hrane i pića. Splitski gradski vijećnik objavio je da je dobio dokumente zbog kojih je od jučer boravio u zgradi gradske uprave te je svoj postupak sada prvi put izrijekom nazvao „štrajkom glađu i žeđu“.

„Kad predsjednik Gradskog vijeća i stručne službe ne mogu prisilit gradonačelnika da dostavi dokumente, onda to može 36 sati štrajka glađu i žeđu u Banovini“, objavio je Ivošević.

Što je točno dobio, zasad nije otkrio.

„O tome što sam dobio dopustite da vas informiram nakon što nešto popijem, pojedem i odspavam“, poručio je.

Time je završio njegov boravak u Banovini koji je počeo jučer ujutro. Ivošević je odbijao napustiti zgradu gradske uprave dok mu ne bude dostavljena dokumentacija koju je tražio kao gradski vijećnik.

Još jutros svoj postupak nije nazivao štrajkom glađu. Na konferenciji za medije, koju je održao iz Banovine dok su novinari ostali s druge strane vrata, rekao je da jednostavno „čeka papire“ te tvrdio da je tada već 34 sata bez hrane i pića.

Sada ga je, nakon završetka, ipak nazvao „štrajkom glađu i žeđu“.

Prvi obrok – čokoladica iz Banovine

Ivošević je zahvalio ljudima koji su ga tijekom proteklih 36 sati podržavali posjetima i telefonskim pozivima.

„Lipo je vidit koliko dobrih ljudi imaš oko sebe u životu“, napisao je.

Otkrio je i što je prvo pojeo nakon izlaska iz 36-satnog posta.

„Na kraju prvi obrok bila je čokoladica koju je donila jedna osoba zaposlena u Banovini točno u tom trenutku.“

Objavu je završio porukom: „Čuvajte naš grad!“

Što se nalazi u dokumentaciji koju je dobio i zbog čega je odlučio završiti prosvjed, trebalo bi biti poznato nakon što se Ivošević ponovno oglasi.