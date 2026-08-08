Gotovo dva promila za volanom: Policija ga isključila iz prometa

Noćas, 8. kolovoza u 02.04 sati u Biogradu u Ulici Put Kumenta policijski službenici Policijske postaje Biograd su tijekom nadzora i kontrole prometa zaustavili automobil zagrebačkih registarskih oznaka kojim je upravljao 45-godišnjak, priopćila je PU zadarska.

Alkotestiranjem je kod vozača utvrđena koncentracija alkohola u organizmu od 1,90 g/kg.

Vozač je isključen iz prometa te mu je nakon prekršajne obrade izdan prekršajni nalog uz novčanu kaznu od 1.320,00 eura i zaštitnu mjeru zabrane upravljanja vozilima B kategorije u trajanju od 3 mjeseca.