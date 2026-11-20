Kaštela su napravila važan korak prema realizaciji jednog od svojih najvećih infrastrukturnih projekata. U dvorcu Vitturi u Kaštel Lukšiću u utorak, 17. studenoga, potpisan je ugovor o sufinanciranju uređenja obalnog pojasa između Kaštel Starog i Kaštel Novog, čime je osigurano gotovo deset milijuna eura bespovratnih sredstava. Riječ je o zahvatu koji bi trebao promijeniti izgled i funkcionalnost dijela kaštelanske obale te istodobno riješiti dugogodišnje prometne probleme u staroj gradskoj jezgri.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 11.405.043,75 eura, od čega je 9.983.525 eura osigurano bespovratnim financiranjem. Ugovor su potpisali potpredsjednik Vlade i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković, gradonačelnik Kaštela Denis Ivanović te ravnatelj Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije Dragan Jelić. Potpisivanjem ugovora osigurana je financijska osnova za provedbu projekta, dok se početak građevinskih radova očekuje tijekom sljedeće godine.

Nova šetnica, uređene prometnice i više prostora za građane

Projekt pod nazivom „Uklanjanje uskog grla u staroj gradskoj jezgri – unutar obalnog pojasa Kaštel Stari – Kaštel Novi” obuhvaća gotovo 14.000 četvornih metara kopnene površine. Predviđeno je uređenje prometnice, javnih prostora, pješačkih i biciklističkih površina te zelenih i drugih obalnih sadržaja. Cilj nije samo estetski urediti prostor, nego stvoriti funkcionalniju obalu koja će bolje služiti stanovnicima, pješacima, biciklistima i korisnicima javnog prijevoza.

Jedan od najvažnijih dijelova projekta odnosi se na prometna rješenja. Na ovom dijelu kaštelanske obale postoje prostorna ograničenja koja otežavaju svakodnevno prometovanje i organizaciju javnog prijevoza, osobito u razdobljima povećanog prometnog opterećenja. Novim uređenjem trebalo bi poboljšati protočnost, omogućiti kvalitetnije prometne veze i stvoriti sigurnije uvjete za kretanje. Istodobno, projekt predviđa uređenje javnih površina koje bi trebale postati ugodnije za svakodnevni boravak i šetnju uz more.

Posebna pozornost zaštiti od plavljenja mora

Osim prometnih i komunalnih zahvata, važan dio ulaganja odnosi se na zaštitu obalnog pojasa od plavljenja. Kaštelanska naselja smještena neposredno uz more povremeno su izložena utjecaju juga, valova i povišene razine mora, a takve situacije mogu otežavati prometovanje i svakodnevni život uz obalu. Planirano uređenje trebalo bi smanjiti ranjivost zahvaćenog područja te ga bolje prilagoditi uvjetima kojima je izloženo tijekom nepovoljnih vremenskih prilika.

Upravo povezivanje prometnog uređenja i zaštite obale predstavlja jednu od posebnosti ovog projekta. Umjesto pojedinačnih, manjih intervencija, predviđen je obuhvatniji zahvat kojim se istodobno uređuju prometnica i okolni javni prostor. Time se stvara mogućnost dugoročnog poboljšanja izgleda i funkcionalnosti ovog dijela grada, iako će konačan učinak ovisiti o kvaliteti izvedbe te načinu na koji će tijekom gradnje biti organiziran promet.

Početak radova očekuje se u siječnju 2027.

Gradonačelnik Denis Ivanović najavio je da je postupak odabira izvođača i stručnog nadzora u završnoj fazi, a početak radova očekuje se u siječnju 2027. godine. Prema objavljenim informacijama, rok za dovršetak projekta je travanj 2029., što znači da predstoji višegodišnji građevinski zahvat koji će zahtijevati dobru organizaciju radova i prometovanja u njegovoj blizini.

Za stanovnike Kaštel Starog i Kaštel Novog sljedeće će važno pitanje biti način izvođenja radova te eventualna privremena ograničenja u prometu i pristupu pojedinim dijelovima obale. Kada zahvat bude dovršen, ovaj dio Kaštela trebao bi dobiti znatno uređeniji javni prostor, bolju prometnu povezanost i kvalitetniju zaštitu od mora. Potpisani ugovor sada je konkretan korak prema realizaciji projekta, a njegov stvarni učinak građani će moći procijeniti kada počnu radovi i kada budu poznati detalji njihove provedbe.