Gotovo 900 radnika Studenca moglo bi ostati bez posla. Ljudi se boje za svoju egzistenciju

Ukupno 79 trgovina Studenca završilo je pod ključem, iako je uprava prvotno planirala zatvoriti 104 prodavaonice. Odustajanje od zatvaranja 25 trgovina uslijedilo je nakon poziva iz manjih i rubnih općina, u kojima su stariji stanovnici često ovisni o lokalnim trgovinama.

„Dobili smo dosta poziva od rubnih općina u RH i gdje su stariji ljudi. Mislim da je bitno sa socijalnog aspekta da udovoljimo našim potrošačima pa smo se odlučili 25 trgovina da ne zatvorimo”, izjavio je Teo Vujčić, predsjednik Uprave Studenca za RTL Danas.

Osim zatvaranja trgovina, kompanija je krenula u rezanje troškova na drugim razinama poslovanja. Menadžment i administraciju smanjila je za 40 posto, a ukupan broj radnika trebao bi biti manji za gotovo 900. Od toga se 380 radnih mjesta odnosi na trgovine i logistiku.

U Studencu tvrde da će dio radnika prijeći u druge njihove trgovine, dok bi dio mogao pronaći zaposlenje kod drugih zainteresiranih poslodavaca. No, najavljena smanjenja izazivaju zabrinutost među zaposlenicima, osobito u sredinama u kojima je teško pronaći novi posao.

„Mi smo u svakodnevnom kontaktu s radnicima. Imaju upite, boje se za svoju egzistenciju. Ovo je izuzetno veliki trgovački lanac i naravno da bi to moglo utjecati u sredinama gdje nije lako naći posao, kao u Zagrebu ili na moru”, upozorila je Zlatica Štulić, predsjednica Sindikata trgovine Hrvatske za RTL Danas.

Plan ušteda i novo financiranje

Novi predsjednik Uprave, Teo Vujčić, dosad je pronašao 33 milijuna eura ušteda, a planira ostvariti dodatnih osam milijuna. Jedna od promjena odnosi se na opskrbu trgovina: dobavljači bi ubuduće robu trebali dostavljati izravno u prodavaonice, čime bi se smanjili logistički troškovi. Uštede planiraju ostvariti i optimizacijom prevelikog voznog parka.

Za stabilizaciju poslovanja Studencu je, međutim, potrebno i novo financiranje. Uprava u prosincu očekuje privremeno financiranje u iznosu od 40 milijuna eura, a u veljači stečajnu nagodbu.

„Mi očekujemo privremeno financiranje u 12. mjesecu koje će pomoći da kompanija nastavi poslovanje nesmetano i očekujemo stečajnu nagodbu u veljači”, rekao je Vujčić.

Da situacija nije najbolja jasno se vidi na policama trgovina. U Studencu poručuju da komuniciraju sa svojim dobavljačima o redovitijim isporukama robe i da je situacija na policama bolja iz dana u dan. Kratkoročno žele osigurati ključne artikle, a dugoročno optimizirati svoj asortiman.

Objašnjavaju da bankama duguju 275 milijuna eura, a dobavljačima 130 mlijuna. Njihovi najveći dobavljači, Fortenova i Atlantic grupa, kažu nam da su spremni podržati poslovanje Studenca. Atlantic je obnovio isporuku robe, ali potražuje 5 milijuna eura dugova. Robu će nastavit isporučivati i Orbico.

„Dio robe će morati biti plaćen unaprijed. A ostatak robe, prehrambeni i neprehrambeni proizvodi će biti s nekom odgodom plaćanja”, objasnio je Stjepan Roglić, potpredsjednik Nadzornog odbora Orbica za RTL Danas.

Dobavljači upozoravaju na preagresivan rast

Koliko će se dobavljači uspjeti naplatiti u predstečajnom postupku, zasad nije moguće procijeniti, upozorava Roglić. Ipak, smatra da je jedan od ključnih razloga koji su doveli do financijskih problema Studenca bila strategija širenja kompanije.

„Mi dobavljači procjenjujemo da je tu išao preagresivan rast”, rekao je Roglić.

Studenac sada pokušava stabilizirati poslovanje restrukturiranjem, smanjenjem troškova i dogovorima s vjerovnicima. Unatoč zatvaranju 79 trgovina, u sustavu nastavlja raditi 1190 prodavaonica s oko šest tisuća zaposlenih.

Istodobno, prema navodima Studenca, njegov poljski vlasnik, investicijski fond, pokušava prodati kompaniju. Hoće li planirane uštede, novo financiranje i dogovor s vjerovnicima biti dovoljni za stabilizaciju poslovanja, pokazat će sljedeći mjeseci.