Hrvatske ceste raspisale su jedan od najvećih postupaka javne nabave u sektoru održavanja prometnica, vrijedan ukupno 434.558.450 eura bez PDV-a. Novac je namijenjen redovitom održavanju i zaštiti državnih cesta na području Hrvatske tijekom četverogodišnjeg razdoblja, a poslovi su podijeljeni u šest teritorijalnih grupa. Za područje Splitsko-dalmatinske, Šibensko-kninske i Dubrovačko-neretvanske županije procijenjena vrijednost iznosi 89.770.700 eura bez PDV-a, što predstavlja jedan od najvećih regionalnih paketa u cijelom postupku.

Što se sve financira s gotovo 90 milijuna eura?

Riječ je o širokom rasponu radova i usluga bez kojih državne ceste ne mogu sigurno funkcionirati tijekom cijele godine. Poslovi obuhvaćaju redovitu ophodnju prometnica, zimsku službu, uklanjanje prepreka, održavanje kolnika, hitne zahvate nakon prometnih nesreća i druge aktivnosti kojima se sprječava ugrožavanje sigurnosti prometa. Posebnu važnost takvi poslovi imaju na cestama u Dalmatinskoj zagori, područjima izloženima snijegu i poledici, ali i na obalnim prometnicama koje tijekom turističke sezone podnose iznimno veliko opterećenje.

Predviđeno je da se za svaku teritorijalnu grupu sklopi okvirni sporazum na 48 mjeseci, na temelju kojeg bi se zatim sklapali pojedinačni ugovori o izvođenju radova. To znači da objavljeni iznosi predstavljaju procijenjene vrijednosti budućih potreba, a ne već potrošen novac. Konačni troškovi ovisit će o ugovorenim poslovima i stvarno izvršenim radovima.

Najmanje 54 ophodara i 17 poslovođa

Dokumentacija postavlja značajne zahtjeve pred tvrtke koje se žele natjecati za održavanje državnih cesta u trima dalmatinskim županijama. Od budućeg izvođača traži se osiguravanje najmanje 54 ophodara i 17 poslovođa, uz odgovarajuću mehanizaciju, vozila i opremu potrebnu za redovito održavanje i hitne intervencije. U roku od 30 dana od sklapanja ugovora izvođač mora organizirati operativne baze iz kojih će se moći pravodobno reagirati na terenu.

Posebno je važan uvjet prema kojem, nakon primitka dojave o opasnosti na državnoj cesti, izvođač mora započeti osiguravanje ili otklanjanje opasnosti najkasnije u roku od dva sata. Takve situacije mogu uključivati prepreke na kolniku, oštećenja prometnice ili posljedice prometnih nesreća koje ugrožavaju ostale sudionike u prometu. Uvjet se odnosi na početak intervencije, a ne nužno na potpuni završetak svih potrebnih radova unutar dva sata.

Za Zadar i Liku dodatnih 61,3 milijuna eura

Posebna grupa nabave odnosi se na Zadarsku i Ličko-senjsku županiju, za koje je predviđeno 61.289.000 eura bez PDV-a. Kada se taj iznos pribroji paketu za preostale tri dalmatinske županije, ukupna vrijednost dviju grupa premašuje 151 milijun eura. Ipak, važno je naglasiti da se cjelokupni iznos ne odnosi isključivo na Dalmaciju jer jedna grupa uključuje i Ličko-senjsku županiju.

Ukupna vrijednost nabave za svih šest hrvatskih regija iznosi gotovo 435 milijuna eura, a svaki će ponuditelj morati dokazati sposobnost za obavljanje zahtjevnih radova na velikom području. Pri vrednovanju ponuda cijena nosi 70 posto bodova, dok se preostalih 30 posto odnosi na iskustvo stručnog osoblja. Time se, uz troškove, vrednuje i sposobnost izvođača da organizira i provodi poslove održavanja.

Ponude do 21. prosinca, početak poslova planiran za 2027.

Zainteresirane tvrtke ponude mogu dostaviti do 21. prosinca 2026. godine u 12 sati, a predviđeni početak provedbe okvirnih sporazuma vezan je uz 1. svibnja 2027. godine, odnosno sklapanje odgovarajućih ugovora. Nakon završetka javne nabave bit će poznato koji će izvođači preuzeti održavanje pojedinih regionalnih cestovnih mreža. Za vozače će najvažnije biti hoće li takva organizacija donijeti brže intervencije i kvalitetnije održavanje najopterećenijih prometnica.

Osobitu pozornost zaslužuju državne ceste u dalmatinskom zaleđu, gdje vremenski uvjeti i udaljenost od operativnih baza mogu otežavati intervencije. Slični izazovi postoje i na otocima te na prometnicama koje ljeti koriste deseci tisuća vozila. Učinkovitost budućih ugovora stoga će se najbolje moći procjenjivati prema stanju na terenu, a ne samo prema njihovoj financijskoj vrijednosti.