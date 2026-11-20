Klinički bolnički centar Split provodi postupak javne nabave usluga vatrogasnog dežurstva, čija je procijenjena vrijednost 769.400 eura bez PDV-a. Riječ je o uslugama zaštite od požara osoba, objekata i imovine na bolničkim lokacijama Firule i Križine, kroz koje svakodnevno prolazi velik broj pacijenata, zaposlenika i posjetitelja. Prema objavljenoj dokumentaciji, predviđeno trajanje ugovora iznosi 24 mjeseca, odnosno dvije godine.

Zaštita dviju velikih bolničkih lokacija

Vatrogasno dežurstvo jedan je od važnih elemenata protupožarne sigurnosti velikih zdravstvenih ustanova, osobito onih u kojima borave teško pokretni i nepokretni pacijenti. Za razliku od većine drugih javnih objekata, bolnice imaju specifične zahtjeve u slučaju požara jer evakuacija pojedinih pacijenata može biti iznimno složena. Upravo zato organizacija protupožarne zaštite, dostupnost osposobljenog osoblja i brzina reakcije imaju osobitu važnost.

Predmet nabave obuhvaća pružanje usluga vatrogasnog dežurstva na Firulama i Križinama, a procijenjena vrijednost odnosi se na cijelo ugovoreno razdoblje. To ne znači da će bolnica navedeni iznos nužno i potrošiti, jer će konačna ugovorna cijena ovisiti o odabranom ponuditelju. Iz same objave natječaja također se ne može zaključiti da su na bolničkim objektima utvrđeni novi sigurnosni nedostaci.

Cijena nije jedini kriterij za odabir

Zanimljivo je da najniža cijena nije jedini element na temelju kojeg će biti odabran pružatelj usluge. Prema dokumentaciji, cijena ponude nosi 70 posto bodova, dok preostalih 30 posto otpada na obrazovne i stručne kvalifikacije. Takav način vrednovanja pokazuje da se pri izboru uz financijski aspekt uzima u obzir i stručna osposobljenost osoba koje će pružati uslugu.

Za sada iz javno dostupne objave nije moguće utvrditi točan broj vatrogasaca koji će istodobno biti raspoređeni na pojedinoj lokaciji. Također nije poznato koliki je bio stvarni trošak istovrsnih usluga u prethodnom razdoblju. Ti bi podaci omogućili precizniju procjenu je li riječ o povećanju izdvajanja za protupožarnu zaštitu ili nastavku postojećeg modela.

Rok za ponude produljen do 30. studenoga

U postupku javne nabave došlo je i do izmjene roka za dostavu ponuda. Umjesto prvotno predviđenog 23. studenoga, zainteresirani gospodarski subjekti svoje ponude mogu predati do 30. studenoga 2026. u 12 sati. Rok je produljen radi dodatnog razmatranja pitanja koja su postavili zainteresirani ponuditelji.

Nakon isteka roka slijedi pregled i ocjenjivanje pristiglih ponuda te donošenje odluke o odabiru. Tek nakon završetka postupka bit će poznato tko će preuzeti uslugu i koliko će ona u konačnici stajati. Riječ je o značajnom ugovoru koji se izravno odnosi na sigurnost dviju najvažnijih bolničkih lokacija u Splitu.