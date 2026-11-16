Županijska skupština Splitsko-dalmatinske županije usvojila je uz potporu svih vijećnika Financijski plan Županijske uprave za ceste Split i Plan građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2027. godinu. Ukupni financijski okvir iznosi 43,96 milijuna eura, oko 16 posto više od plana za 2026. godinu. Plan je uravnotežen bez zaduživanja.

Povećanje godišnje naknade za uporabu javnih cesta, prvo nakon 23 godine, omogućilo je ŽUC-u Split da uz redovito održavanje pokrene više obnova i rekonstrukcija. Zbog ograničenih sredstava proteklih je godina prioritet bio održati prohodnost i sigurnost 312 županijskih i lokalnih cesta ukupne duljine oko 1.700 kilometara. Veći prihodi omogućuju provedbu zahvata koji su spremni za izvedbu u kraćem roku, sanaciju opasnih dionica i pripremu većih rekonstrukcija.

ŽUC Split već je ugovorio radove vrijedne 18,23 milijuna eura. Od toga se 10,80 milijuna eura odnosi na radove koji su u tijeku ili pri kraju, a 7,43 milijuna eura na zahvate koji trebaju započeti. Među pokrenutim zahvatima su rekonstrukcija cesta prema centru za gospodarenje otpadom u Lećevici, obnova ceste kroz Seget Donji prema Medenoj, rekonstrukcije u Svinišću i Krušvaru te sanacija mosta u Crivcu.

Dvostruko više sredstava za izvanredno održavanje

Za redovito održavanje u 2027. predviđeno je 11,25 milijuna eura. Tim se sredstvima financiraju ophodnja, zimska služba, održavanje signalizacije, čišćenje odvodnje i manji popravci. Za izvanredno održavanje planirano je 14,31 milijun eura, oko dvostruko više nego u planu za 2026. Ta su sredstva namijenjena obnovi dotrajalih kolnika, sanaciji nestabilnih pokosa, uređenju odvodnje i gradnji nogostupa kroz naselja.

Za rekonstrukcije, projektnu dokumentaciju i rješavanje imovinskopravnih odnosa predviđeno je još 13,42 milijuna eura.

Najveće pojedinačno ulaganje u 2027. je rekonstrukcija 5,2 kilometra županijske ceste kroz Tugare, za koju je u toj godini predviđeno 5,35 milijuna eura. Vlada Republike Hrvatske i Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture za taj su projekt osigurali ukupno 10 milijuna eura državne potpore za razdoblje od 2026. do 2028. godine. Uređenje prometnice i autobusnih ugibališta uskladit će se s izgradnjom kanalizacije i javne rasvjete.

Plan obuhvaća i rekonstrukciju ceste od Lovreća prema Medovu Docu, uređenje Ulice Petra Kružića i Puta Konjskog u Klisu te nastavak rekonstrukcije kroz Krušvar. Na Braču se izdvaja rekonstrukcija dionice od odvojka za Ložišća prema Nerežišćima. Na Hvaru su predviđene sanacija oštećenih dijelova ceste između Hvara i Staroga Grada te izgradnja rotora u gradu Hvaru.

Među planiranim zahvatima su i obnova ceste kroz Sitno s uređenjem pješačkih površina, sanacija pokosa na Staroj kliškoj cesti, obnova ceste Trogir – Okrug te izvanredno održavanje dionica Dugopolje – Ercegovci i Kreševo – Blato na Cetini.

Priprema projekata za iduće godine

ŽUC Split priprema dokumentaciju i traži izvore financiranja za cjelovitu rekonstrukciju Stare kliške ceste od Solina do Klisa, koja obuhvaća nogostup i javnu rasvjetu. Za rješavanje imovinskopravnih odnosa u 2027. predviđeno je 1,5 milijuna eura.

U pripremi su i projekti rotora na Bilankuši te tunela na cesti Omiš – Kučiće radi zaštite prometa od odrona. Za novi tunel Pitve – Zavala na Hvaru ishođena je lokacijska dozvola, a slijedi izrada glavnih projekata za tunel, pristupne ceste i obilaznicu Pitvi.

Ravnatelj ŽUC-a Split Petar Škorić na sjednici je istaknuo da su u pripremu planova uključeni svi gradovi i općine. Njihovi su prioriteti, ovisno o spremnosti projekata i raspoloživim sredstvima, uvršteni u plan za 2027. ili u projekcije za 2028. i 2029. godinu. Cilj je da ovaj investicijski ciklus bude početak sustavne i dugoročne obnove županijskih i lokalnih cesta u Zagori, priobalju i na otocima.

Nakon objedinjene rasprave vijećnici Županijske skupštine prihvatili su Financijski plan ŽUC-a Split i Plan građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2027. godinu.