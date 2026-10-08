Gotovo 30 ljudi krenulo u potragu na Mosoru! Mladiću se ispraznio mobitel, a noć ga zatekla bez rasvjete na nepristupačnom terenu

rava potraga odvijala se u srijedu navečer na Mosoru, gdje je nestao 24-godišnji strani državljanin koji je sam krenuo na planinarenje. Nakon što se nije pojavio na dogovorenom mjestu susreta s obitelji, a mobitel mu se ispraznio, pokrenuta je opsežna akcija traganja u kojoj je sudjelovalo gotovo 30 ljudi.

U srijedu oko 19:30 sati Hrvatska gorska služba spašavanja, Stanica Split, zaprimila je dojavu o nestanku 24-godišnjeg stranog državljanina na području Mosora.

Prema informacijama koje su spašavatelji prikupili od njegove obitelji, mladić je sam krenuo na planinarenje iz Gornjeg Sitnog prema Debelom brdu, odakle se tijekom poslijepodneva posljednji put javio obitelji.

Dogovor je bio da se sastanu u Mihovilovićima na području Klisa, no mladić se ondje nije pojavio u predviđeno vrijeme.

Situaciju je dodatno otežavala činjenica da je već pala noć, baterija njegova mobitela bila je ispražnjena, a sa sobom nije imao nikakvu rasvjetu. Zabrinuta obitelj zbog toga je kontaktirala Centar 112.

U potragu krenulo gotovo 30 ljudi, uključeni i potražni psi

Odmah po zaprimanju dojave pokrenuta je akcija traganja u kojoj je sudjelovao 21 član HGSS Stanice Split, uključujući dva K9 tima s potražnim psima i pilota bespilotne letjelice. U potrazi je sudjelovalo i osam vanjskih suradnika.

Spašavatelji su pretraživali planinarske staze koje vode prema Debelom brdu, posljednjoj poznatoj lokaciji nestalog mladića.

Potraga je obuhvatila pristupne pravce iz Klisa, Dugopolja, Žrnovnice i Solina, a dodatni izazov predstavljali su mrak i zahtjevan planinski teren.

Pronađen 300 metara od staze, s poderanom odjećom i obućom

Srećom, potraga je završila uspješno.

Oko 22:30 sati spašavatelji su pronašli mladića na nepristupačnom terenu iznad Klisa, približno 300 metara udaljenom od planinarske staze.

Mladić se odazvao na glasne pozive pripadnika HGSS-a, koji su ga ubrzo uspjeli locirati i doći do njega.

Unatoč neugodnom iskustvu, zatečen je u dobrom zdravstvenom stanju, iako su mu odjeća i obuća bile poderane.

Spašavatelji su ga potom sigurno otpratili do Mihovilovića, gdje ga je dočekala obitelj.

Akcija traganja i spašavanja završena je nešto iza ponoći, kada su se svi sudionici potrage vratili s terena.