Gotovo 20.000 eura stiže u Sinj: Djeca i mladi dobit će priliku za besplatne sportske aktivnosti

U Zagrebu je u petak, 13. studenoga, u Ministarstvu demografije i useljeništva održana dodjela ugovora o financiranju projekata organizacija civilnog društva usmjerenih poticanju povratka, useljavanja i integracije hrvatskog iseljeništva u 2026. godini.

Među korisnicima sredstava našao se i sinjski Kickboxing klub Kula, kojemu je odobren projekt „Sportsko edukativni kickboxing kamp – Sportom do zajedništva”, ukupne vrijednosti 19.968 eura.

Projekt će se provoditi od 1. prosinca 2026. do 1. srpnja 2027. godine, u partnerstvu s Kickboxing klubom Buza iz austrijskog Klagenfurta.

Besplatne radionice za djecu i mlade

Projekt je namijenjen djeci i mladima u dobi od 8 do 18 godina, članovima dvaju partnerskih klubova. Aktivnosti će biti organizirane kroz tri faze koje obuhvaćaju sportske, edukativne te zabavno-društvene radionice.

Uz sportske aktivnosti, sudionici će imati priliku upoznati se s integracijskim mjerama Ministarstva demografije i useljeništva namijenjenima povratnicima u Hrvatsku.

Cilj projekta je povezivanje mladih sportaša iz Hrvatske i Austrije, razvoj novih znanja i vještina te jačanje zajedništva kroz sport i interaktivno učenje.

Posebno je važno što će sudjelovanje u projektu za svu uključenu djecu i mlade biti potpuno besplatno, uz osigurano stručno vodstvo i nadzor.

U 2026. godini osvojili 15 medalja

Za Kickboxing klub Kula ovo je još jedan u nizu odobrenih projekata tijekom 2026. godine, kojima klub nastoji potaknuti djecu i mlade na bavljenje sportom, razvijanje zdravih životnih navika i odrastanje u pozitivnom okruženju.

Uz projektne aktivnosti, klub je nastavio ostvarivati i sportske rezultate. Kao punopravni član Hrvatskog kickboxing saveza sudjelovao je na natjecanjima te tijekom ove godine osvojio ukupno 15 medalja.

Iz kluba posebno ističu važnost podrške Hrvatskog kickboxing saveza u realizaciji svojih programa.

Kulaš: „Želimo svim građanima Sinja i Cetinskog kraja ponuditi mogućnost zdravijeg života”

Glavni trener Kickboxing kluba Kula, Antonio Kulaš, izrazio je zadovoljstvo odobrenim projektom te najavio nove aktivnosti u sljedećoj godini.

„Iznimno smo ponosni i sretni što je ovaj hvale vrijedan projekt odobren i što ćemo imati priliku pružiti djeci i mladima mogućnost stjecanja novih znanja i vještina te tako pozitivno djelovati na njihov razvoj i odrastanje uz partnerstvo s KBK Buza. Ovom prilikom zahvaljujemo Ministarstvu demografije i useljeništva te ministru Ivanu Šipiću koji su prepoznali naš projekt”, poručio je Kulaš.

Naglasio je kako klub već priprema nove projekte i programe za 2027. godinu.

„Mi ovdje ne stajemo. U planu i programu rada za novu 2027. godinu, uz sudjelovanje na natjecanjima organiziranim od strane Hrvatskog kickboxing saveza, planiramo sudjelovanje na projektima uz partnerstvo klubova Pit Bull Split, BK Salona i BK Kralj Tomislav, kao i organizaciju besplatnih kampova za naše članove”, istaknuo je.

U planu i rekreativni programi za starije građane

Osim rada s djecom i mladima, sinjski klub u budućnosti želi proširiti svoje aktivnosti i na druge dobne skupine.

„Planiramo i projekt koji će uključivati rekreaciju osoba zrele i starije dobi kako bismo potaknuli bavljenje rekreativnim sportom. Naš je generalni cilj svim građanima grada Sinja i Cetinskog kraja ponuditi mogućnost poboljšanja kvalitete života kroz zdrave navike i bavljenje sportom u pozitivnom okruženju”, zaključio je Kulaš.

Odobrenim projektom Kickboxing klub Kula nastavlja širiti svoje djelovanje izvan natjecateljskog sporta, stavljajući naglasak na edukaciju, međunarodnu suradnju i uključivanje djece i mladih u aktivnosti koje potiču zdrav način života.