Gotovo 100 tisuća solarnih panela na 61 hektaru Dalmatinske zagore. Danas važna rasprava, građani još mogu reagirati

U Dalmatinskoj zagori priprema se veliki energetski projekt koji bi mogao značajno promijeniti izgled dijela krškog krajolika na području Grada Trilja. Riječ je o sunčanoj elektrani Vedrine, za koju je predviđeno postavljanje gotovo 100 tisuća solarnih panela na površini većoj od 61 hektara. Projekt se trenutačno nalazi u postupku procjene utjecaja na okoliš, a stanovnici okolnih naselja i ostala zainteresirana javnost imaju priliku sudjelovati u raspravi o njegovim mogućim posljedicama.

Za ponedjeljak, 16. studenoga, u 12 sati u vijećnici Grada Trilja bilo je zakazano javno izlaganje Studije utjecaja na okoliš. Riječ je o važnom dijelu postupka tijekom kojeg se javnosti predstavljaju tehnička obilježja planirane elektrane, utjecaji na prostor i predviđene mjere zaštite. Građani tako mogu izravno postavljati pitanja i iznositi primjedbe prije donošenja odluka o prihvatljivosti zahvata.

Gotovo 100 tisuća panela između Vinina i Strmendolca

Elektrana se planira na području Ugljana, između Vinina i Strmendolca, na prostranom krškom području Dalmatinske zagore. Prema dostupnim projektnim podacima, predviđeno je postavljanje ukupno 97.422 fotonaponska modula, dok obuhvat zahvata iznosi približno 61,5 hektara. Takva površina odgovara približno 86 standardnih nogometnih igrališta, što dovoljno govori o razmjerima planirane investicije.

Priključna snaga elektrane trebala bi iznositi 60 megavata, a procijenjena godišnja proizvodnja približno 106 gigavatsati električne energije. Nositelj projekta je tvrtka Solar Farm Dalmatia, a osim fotonaponskih modula predviđena je gradnja pripadajuće elektroenergetske infrastrukture, trafostanice i pristupne ceste. Zahvat bi tako obuhvatio ne samo površine na kojima bi se nalazili paneli nego i prostor potreban za njihovo povezivanje s elektroenergetskom mrežom.

Velike energetske koristi, ali i pitanja o okolišu

Proizvodnja električne energije iz obnovljivih izvora jedan je od važnih smjerova energetske tranzicije, no izgradnja velikih solarnih elektrana istodobno otvara pitanja o korištenju prostora. Posebno se to odnosi na krška područja, gdje se promjene vegetacijskog pokrova i zahvati u zemljištu moraju promatrati u kontekstu očuvanja staništa, krajobraza i prirodnih procesa. Na području planirane elektrane potrebno je razmotriti i moguće posljedice za vode te kumulativne učinke drugih energetskih projekata koji se planiraju u Dalmatinskoj zagori.

Dio lokalnog stanovništva ranije je izrazio zabrinutost zbog sve većeg broja energetskih zahvata na ovom području. Uz pitanja zaštite okoliša, nameću se i ona povezana s koristima koje bi lokalna zajednica mogla imati od takvih ulaganja, načinom korištenja zemljišta i budućim izgledom prostora. Upravo zato javno izlaganje predstavlja važnu priliku da stručnjaci i investitor odgovore na pitanja stanovnika.

Građani primjedbe mogu poslati do 27. studenoga

Javna rasprava o Studiji utjecaja na okoliš traje do 27. studenoga 2026. godine, a dokumentacija je dostupna putem nadležnog ministarstva i organiziranog javnog uvida. Javno izlaganje za 16. studenoga zakazano je u vijećnici Grada Trilja, na adresi Poljičke Republike 17. Zainteresirani građani, udruge i ostali sudionici postupka mogu dostavljati pisane primjedbe tijekom trajanja javne rasprave.

Važno je naglasiti da je riječ o planiranom projektu, a ne o elektrani čija je izgradnja već započela. Postupak procjene utjecaja na okoliš treba pokazati može li se planirani zahvat provesti na predviđenom području i pod kojim uvjetima. Do završetka javne rasprave stanovnici još imaju mogućnost upozoriti na probleme koje smatraju važnima za budućnost svojeg prostora.