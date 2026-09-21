Gotovina i supruga nisu odoljeli kultnom restoranu u Dalmaciji: "Ante, naša legenda"

Ante Gotovina i njegova supruga Dunja ovih dana borave na Hvaru, a dio svog vremena na otoku proveli su i u jednom od najpoznatijih hvarskih restorana.

Tijekom posjeta Garifulu nastala je zajednička fotografija supružnika Gotovina i hvarskog kuhara Mije, a prizor se ubrzo proširio društvenim mrežama i izazvao velik broj reakcija.

„Ante naš!“

Sudeći prema komentarima ispod objave, najveći dio pažnje očekivano je privukao Gotovina.

„Dva kralja“, napisao je jedan korisnik, dok su se redali i komentari poput „Ante naš!“, „Naš Ante“ i „Ante, naša legenda“.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Dinko Petričević (@mijomaterijol)

Neki su uz fotografiju ostavljali tek hrvatske zastave, srca i znakove podrške, a jedan od komentatora duhovito je prizor opisao riječima: „Generol i Matrijol“.

Opušteni trenuci na Hvaru

Gotovina se posljednjih godina rijetko pojavljuje u javnosti izvan službenih ili prigodnih događaja, pa njegove fotografije iz privatnijih, svakodnevnih situacija redovito privuku znatnu pozornost.