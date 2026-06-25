Gotovi radovi na Pazdigradu, usred grada konačno novi spojevi na kanalizaciju!

Završeni su radovi na Putu Duilova, na sve važnijoj i prometnijoj cesti koja spaja splitsku zaobilaznicu od Lovrinca nizbrdo preko Pazdigrada do Žnjana. Prometnica je ušminkani, novi asfalt i sve, makar se glavni posao nije odnosio na cestogradnju: kako su fino naglasili gradonačelnik Tomislav Šuta te direktor splitskog Vodovoda i kanalizacije Ivica Perić, završen je dio radova na ovom području iz projekta 'Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Split - Solin'.

Stvarno značajne poboljšice opisali su govornici, no novinare je više zanimalo zašto na gradilištima po Splitu ne vide radnike u drugoj ili trećoj smjeni, pogotovo na prometno zagušenim dijelovima grada. Recimo u Zajčevoj, na krivini ispod Krstarice, gdje je rok za dovršenje radova nedavno produljen s 15. lipnja na 'najdulje početak kolovoza, vjerojatno ranije'. Odgovore na to pitanje potražite u tekstu, a kako nam gradonačelnik ne bi zamjerio da smo naglasak bacili na 'pogrešnu' temu, evo prvo malo o učinjenom. I dobro, nisu to male stvari, da se razumijemo (da je riječ o kolosalnom poslu govori i vrijednost Faze 2 radova na aglomeraciji od 322 milijuna eura!), kao i većina infrastrukturnih zahvata slabo je na prvu vidljiva građanima...

- Izgradnja vodoopskrbe i odvodnje, jedan od najvećih projekata unazad 50 godina na ovom području u punom je jeku. Ispričavam se stanovnicima ovog kvarta na svim situacijama, ali projekt je vrlo zahtjevan i dinamičan, a benefiti su veliki i pod zemljom su. Moderna infrastruktura došla je u Grad Split, kroz godinu i pol će biti u cijelosti u funkciji. Tu podrazumijevamo nova priključenja na kanalizacijsku mrežu, u 21. stoljeću u srcu grada, građani dobivaju priključak na kanalizaciju! Dalje se nastavlja prema Putu Orišca. Radovi su u Žrnovnici, Kamenu, dijelu Stobreča i na mnogim drugim lokacijama po gradu. Vrijednost projekta se 90 posto financira sredstvima EU, manji dio ministarstvo i grad, a deset posto sami ViK. Srce mi je veliko kad vidimo kilometre novog asfalta, iz dana u dan ceste se asfaltiraju kroz ovaj projekt, ali i redovno održavanje. To samo pokazuje da imamo investicijski bum u Gradu Splitu koji će se nastaviti: uvjeren sam kako ćemo kroz dvije godine imati izgrađen pročistač drugog stupnja na TTTS-u. Kanalizacija koja danas ide nepročišćena u more, kroz dvije godine trebala bi imati uređaj u funkciji, to podrazumijeva da će se otpadne vode pročišćavati na drugi stupanj u skladu s EU direktivama. Također, ovdje niže postoji crpna stanica Duilovo, neugodni mirisi, izlijevanje kanalizacije direktno u more, sve to skupa otvorenjem šetnice i cijelog poteza postat će prošlost... - kazao je gradonačelnik Šuta, dodajući:

- Jedan od gorućih problema u Gradu Splitu jesu i poplave koje se događaju usred nevremena i velikih kiša koje jednostavno zbog klimatskih promjena zadaju i drugačiji način funkcioniranja: u Splitu se gradi sedam retencijskih bazena, Zajčeva je zatvorena i na tragu toga... Nastavlja se s radovima na ključnim prometnicama, jedna od tih prometnica je i Brune Bušića, gdje će se odvijati rekonstrukcija kanalizacijske mreže, ali i odvodnje. Svi smo svjedoci plavljenja Poljičke i Šimićeve, cilj je poboljšanje cijelog sustava.

Pala je zahvala i djelatnicima jer je 'prilično prije roka ovo sve skupa dovršeno', kazao je Šuta, čini se prevenirajući probleme dodao je i kako 'ne znači da se ne radi ako se ne vide radnici'...

I dobro je naslutio gradonačelnik, jer novinare je zanimalo zašto se na nekim gradilištima poput Zajčeve ili kad je pukla cijev u Poljičkoj kod skretanja za bolnicu Križine, stavi poslovični ključ u bravu oko 14:30, a gužve postaju sve nesnosnije?

Pokušali su okupljeni dati smislen odgovor na to pitanje, pa je prva argumentacija bila kako se u Zajčevoj nakon otvaranja sloja asfalta pojavili nepredviđeni problemi u vidu plinskih i drugih instalacija koje nisu bile ucrtane pa je sve to trebalo iskoordinirat... Međutim, stotinjak metara istočnije, ispod rotora kod Radissona, prije nepunih godinu dana su također obavljali radove i također su naišli na neucrtanu infrastrukturu pod zemljom, što im nije bila pouka pa su završetak aktualnih radova preoptimistično najavili za lipanj. OK, iduća obrazloženja su bila kako se neki radovi zbog dinamike samog posla ili zahtjeva investitora (čitaj EU) jednostavno ne mogu obavljati cjelodnevno, nekad je potrebno i da materijal 'slegne', nekad su radnici u podzemlju, kažu nam kako su na projektu Zajčeva morali angažirati 'ronioce' koji su istraživali unutar cijevi kanalizacije.

I u redu, slažemo se kako kod nekih segmenata nije najbitnije vidjeti lopatu, kako je to poentirao gradonačelnik. Ali kad građani gube živce i vrijeme stojeći u gužvama, dok prolaze pored 'napuštenog' gradilišta na kojem je ostala signalizacija za privremenu regulaciju prometa, teško je prihvatiti da radovi nisu gotovi na vrijeme, da se nije moglo platiti koji sat prekovremenog ili dodatne radnike za drugu smjenu. Jedan od odgovora, jedan od razloga zašto tih radnika nema, dobili smo tek nakon inzistiranja: jer u budgetu projekta ili u proračunu Banovine, svejedno, nema sredstava za te dodatne sate.