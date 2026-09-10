Gotovi radovi na novom putničkom terminalu u splitskoj luci: Uskoro stiže uporabna dozvola

Nakon obavljenog tehničkog pregleda u iščekivanju uporabne dozvole, koju trebamo dobiti do kraja rujna, s ponosom javljamo kako su radovi na dogradnji i uređenju novog splitskog putničkog terminala u Gradskoj luci – gotovi, izvijestili su iz Lučke uprave Split.

Pojasnili su što se sve radilo u protekle dvije i pol godine.

"Izgrađen je novi međunarodni putnički terminal, rekonstruirali su se postojeći objekti u tom dijelu luke, dogradili se novi, uredio se i oplemenio okoliš. Sada u potpuno novom i uređenom prostoru premještamo javne i prometne sadržaje, kao i schengenski granični prijelaz. Do sada su, to je svima znano, ti prostori bili smješteni na Gatu svetog Duje, sada premještanjem tih prostora dobivamo oko 14 tisuća četvornih metara operativne površine.

Građevina ima prizemlje, kat i prohodni krov. Prizemlje je podijeljeno na dva glavna dijela, čekaonice / hall za putnike, sa radnim jedinicama za policiju i carinu, sanitarnim čvorom, punktom informacija, prodaje karata te prostore policije, carine, koji su u službi granične kontrole, te tehničkog bloka. Prvi kat čine sadržaji policije i ostale službe. Prohodni ravni krov odnosno Lungomare, etaža namijenjena za javnost. Nadstrešnica graničnog prijelaza koja služi za natkrivanje prostora za obavljanje granične kontrole.

Projektom se poboljšava protočnost prometa u Gradskoj luci i značajno smanjuje vrijeme čekanja. Ako tome pridodamo da se samom činjenicom da manje čekanja znači i pozitivan utjecaj na okoliš dobivamo idealne preduvjete za povećanje sigurnosti u luci.

Važno je kazati kako je ukupna vrijednost projekta bila: gotovo 21 milijun eura (20.148.599,74 EUR) od čega je financiranje iz proračuna EU-a (NPOO) iznosilo nešto manje od 7 milijuna eura (6.798.350,66 eura), dok je ostatak od gotovo 12 milijuna eura (11.999.313 eura) osiguran iz Državnog proračuna.

Radove je izveo Lavčević Inženjering dd u manje od dvije i pol godine.

Ovim putem se želimo zahvaliti Vladi RH na njihovoj izdašnoj potpori, posebno našem resornom ministarstvu, Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture, kao i Europskim fondovima, uz čiju nam je pomoć sve mnogo lakše realizirati, ali se želimo zahvaliti i našim putnicima na strpljenju tijekom izvođenja radova. Svjesni smo da su procedure zahtjevne, ali svi zajedno smo dio realizacije ovih projekata u ovom povijesnom trenutku uređenja naše luke", poručuju iz Lučke uprave Split.