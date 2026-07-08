Gosti platili skupi charter pa objavili popis šokantnih nedostataka: “Na brodu nije bilo ni soli, ni ručnika, ni kante za vodu”

U popularnoj Facebook grupi “DDPČ – Dnevna Doza Prosječnog Čarteraša” objavljena je fotografija prigovora gostiju koji su, prema navodima iz dokumenta, imali niz zamjerki na stanje unajmljenog broda.

Objava je popraćena ironičnim komentarom: “Ima li netko soli? Pitam za jednog gosta…”, a upravo se sol, uz deterdžent za suđe, papar i šećer, našla među stvarima za koje gosti tvrde da ih na brodu nije bilo.

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“Platili smo early check-in, a brod nam je predan sa zakašnjenjem”

Prema tekstu prigovora, gosti navode da su platili early check-in, ali da im je brod predan sa zakašnjenjem. Tvrde da su isplovili tek oko 15:20, a kao razloge navode više problema u pripremi broda.

Među ostalim, ističu da je brod bio “zaudaran na otpadne vode”, da je crni tank bio pun, da su tankovi za vodu bili prazni te da je trebalo čekati njihovo punjenje.

Navode i da je tijekom pregleda ustanovljeno kako pumpa vode baca vodu na zadnji tuš, pa se taj kvar počeo otklanjati u trenutku kada su, prema njihovim tvrdnjama, već trebali isploviti.

Nije bilo ručnika, kabine nisu bile uredne

Gosti u prigovoru tvrde da nakon isplovljavanja na brodu nisu zatekli niti jedan ručnik.

Također navode da kabine nisu bile uredne, da je posteljina bila samo nagurana u ormariće, a ispod madraca su, kako pišu, pronašli i čepove pića od gostiju prije njih.

U nastavku prigovora navode da na brodu nije bilo ni dovoljno čaša, zbog čega su, prema njihovim tvrdnjama, morali čekati dopremu.

“Winch nije radio, pumpa za gumenjak bila je oštećena”

Popis primjedbi nastavlja se i tehničkim problemima. Gosti tvrde da motor za gumenjak nije bio ispravan, da je neupotrebljiv gumenjak dostavljen tek kasnije, kao i da na brodu nije bilo kante za vodu potrebne za održavanje.

Posebno ističu problem s winchem za podizanje sidra. Prema njihovim navodima, winch nije radio, a pokušavali su kontaktirati asistenciju putem WhatsApp poruka i telefonskih poziva. Tvrde da su na kraju angažirali profesionalnu pomoć na otoku Žirju kako bi mogli sigurno sidriti.

Navode i da je kvar samo djelomično uklonjen te da je korištenje wincha i dalje bilo otežano, što su, kako pišu, prijavili mornarima prilikom predaje broda.

Traže povrat dijela novca i najavljuju daljnje korake

U zaključku prigovora gosti pišu da je, prema njihovu mišljenju, riječ o “neprofesionalnom i neprihvatljivom” odnosu jer se, kako tvrde, nitko nije javljao tijekom kontakta s asistencijom.

Navode da je brod plaćen skupo, a da su dobili lošu uslugu. Zbog svega traže povrat 50 posto plaćenog najma, uz napomenu da će, ako se situacija ne riješi mirnim putem, svoja prava potražiti drugim putem, uključujući i prijavu nadležnim institucijama te recenzije na relevantnim nautičkim platformama.

Za sada nije poznato je li se charter tvrtka očitovala o ovim navodima. Objavljena fotografija prigovora, međutim, izazvala je velik interes i raspravu među članovima grupe.