Gosti nas ocjenjuju najbolje, ali sve manje dolaze: Milijun i pol recenzija otkrilo bolan problem hrvatskog turizma

Hrvatska među vodećim mediteranskim zemljama ima najbolju prosječnu ocjenu gostiju na platformi Booking, no istodobno bilježi pad dolazaka. Na taj paradoks upozorili su iz udruge Spasimo male obiteljske iznajmljivače, osvrćući se na opsežnu analizu više od 1,6 milijuna javno dostupnih internetskih recenzija.

Analizu ukupno 1.622.218 recenzija gostiju u Hrvatskoj, Grčkoj, Italiji, Španjolskoj i Turskoj izradio je Ivan Ivanković Jokica. Prema predstavljenim rezultatima, Hrvatska ima najbolju prosječnu ocjenu među analiziranim državama – 8,91 na Bookingu. Unatoč tome, udruga navodi da je tijekom lipnja zabilježeno sedam posto manje turističkih dolazaka, zbog čega se nameće pitanje zašto gosti Hrvatsku visoko ocjenjuju, ali je sve češće zaobilaze.

Najviše prigovora zbog cijena i plaćanja gotovinom

Prema analizi, cijena je najčešći razlog nezadovoljstva gostiju u Hrvatskoj. Izraz "preskupo" u hrvatskim se recenzijama, kako se navodi, pojavljuje češće nego u ostalim analiziranim mediteranskim državama.

Iz udruge naglašavaju da se prigovori ne odnose prvenstveno na cijenu apartmanskog smještaja, nego na ukupnu potrošnju u destinaciji, posebno na cijene u restoranima, trgovinama i drugim turističkim sadržajima.

Gosti se u Hrvatskoj četiri do sedam puta češće nego u drugim zemljama žale i na nemogućnost kartičnog plaćanja te na objekte u kojima je moguće plaćati isključivo gotovinom. U analizi se također navodi da Hrvatska ima najskuplju vodu među promatranim mediteranskim destinacijama.

Ocjene padaju upravo u vrhuncu sezone

Rezultati pokazuju i da se visoke prosječne ocjene hrvatskog turizma smanjuju tijekom glavnog dijela turističke sezone, upravo u razdoblju najvećeg opterećenja destinacija.

U usporedbi s konkurencijom, Grčka je najbolje ocijenjena destinacija među gostima iz 11 od ukupno 12 analiziranih država. Kada je riječ o Hrvatskoj, najviše ocjene daju gosti iz Srbije, čija prosječna ocjena iznosi 9,31, što je, prema analizi, najviša ocjena koju je neka nacija dodijelila jednoj od promatranih zemalja. Posebno zabrinjava podatak da prosječne ocjene Hrvatske rastu, dok istodobno pada udio gostiju koji u svojim recenzijama navode da je boravak bio vrijedan plaćenog novca. Taj se udio, kako se navodi, smanjio s 18,5 na 15,7 posto. Iz udruge posebno izdvajaju primjer njemačkih gostiju, koji Hrvatskoj daju sve bolje ocjene, ali je istodobno sve rjeđe biraju za odmor.

Upozoravaju i da recenzije prikazuju samo stavove gostiju koji su Hrvatsku posjetili, ali ne i onih koji su od dolaska odustali zbog visokih cijena, loše internetske veze, nedostatka parkirališta ili klimatizacije.

Upravo su to, prema analizi, među najčešćim prigovorima gostiju koji su boravili u hrvatskim turističkim objektima.

"Gosti ne moraju biti ljuti da bi nas preskočili"

Kada pozitivno ocjenjuju Hrvatsku, gosti najčešće ističu lokaciju, dok se u Grčkoj među glavnim prednostima najčešće navodi ljubaznost i kvaliteta osoblja.

Iz udruge Spasimo male obiteljske iznajmljivače poručuju da bi hrvatski turizam upravo na tom području mogao mnogo naučiti od konkurencije.

"Gosti ne moraju biti ljuti da bi nas preskočili. Dovoljno im je znati gdje za isti novac mogu dobiti više", zaključili su iz udruge.