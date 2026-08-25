Gost na hrvatskoj obali tražio nove ručnike. Odgovor iznajmljivača izazvao raspravu

Prepiska gosta i iznajmljivača apartmana na hrvatskoj obali izazvala je raspravu na Redditu nakon što je gost tijekom petodnevnog boravka zatražio nove ručnike.

"Jeste li i vi imali slična iskustva s iznajmljivačima na našoj obali? Ja još uvijek ovo čitam i ne vjerujem", napisala je osoba koja je objavila prepisku.

Gost je iznajmljivača jednostavno pitao može li dobiti nove ručnike, a odgovor je bio kratak.

"Nema ručnika, osušite ove koje imate", odgovorio mu je iznajmljivač.

Za pet noćenja dobili nekoliko ručnika

Autor objave naknadno je pojasnio da u apartmanu nije bilo perilice rublja te da nisu dobili velik broj ručnika.

"Za pet noćenja dobili smo dva srednja ručnika i jedan mali, plus jedan mali za ruke i jedan za noge", napisao je.

Nije otkriveno o kojem se apartmanu ni mjestu na hrvatskoj obali radi, no slučaj je pokrenuo raspravu o tome što bi gosti trebali očekivati od privatnog smještaja.

"Osnovna higijena je tražiti čiste ručnike"

Mišljenja su bila podijeljena. Dio korisnika smatra da je iznajmljivač morao osigurati čiste ručnike, dok su drugi tvrdili da gosti u apartmanima ne mogu očekivati istu uslugu kao u hotelima.

U raspravu su se uključili i sami iznajmljivači. Jedan od njih ispričao je kako četirima gostima ostavlja po 12 velikih i malih ručnika, uz perilicu, sušilicu i sredstva za pranje, ali mu unatoč tome nakon nekoliko dana traže dodatne.

"Izaberu apartman i čude se da im ne mijenjaju ručnike?", komentirao je drugi korisnik.

S time se nisu svi složili.

"Nije čudno tražiti ručnik nakon četiri dana i nije nikakva usluga tražiti čiste ručnike, osnovna higijena je to", odgovorio mu je drugi komentator.

Javio se i bivši iznajmljivač koji kaže da je prema gostima imao potpuno drukčiji odnos.

"Iznajmljivali smo apartman jako dugo i doslovno smo trčali kada bi gost nešto tražio. Ne mogu se poistovjetiti s ovim ljudima koji goste mrtvo hladno odbiju. Doslovno živiš od njih", napisao je.

Koliko često treba mijenjati ručnike?

Rasprava se potom pretvorila u pitanje koliko često bi privatni iznajmljivači uopće trebali gostima osiguravati čiste ručnike.

Dok dio korisnika smatra da ih je normalno zamijeniti nakon otprilike tri dana, drugi tvrde da se u apartmanima izmjena očekuje tek nakon tjedan dana.

"Pa što niste išli u hotel? Tamo za jednu noć možeš pitati 10 ručnika", poručio je jedan komentator.

Drugi smatraju da se očekivanja gostiju mijenjaju zajedno s rastom cijena privatnog smještaja.

"I to ništa ne bi bio problem da su cijene smještaja kakve su bile prije pet godina. Problem je što su sad cijene kao za luksuzni smještaj, a od luksuza ni L", zaključio je jedan korisnik.