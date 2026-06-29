Gospođi je upeklo pa imamo sliku dana: U toplesu se vozila kroz Split i ovo je sve što trebate vidjeti danas

Visoke temperature očito su neke Splićane natjerale na neuobičajena rješenja za rashlađivanje.

U Facebook grupi "Policija zaustavlja Split i okolica", u kojoj članovi uglavnom dijele informacije o stanju u prometu i policijskim kontrolama, osvanula je fotografija žene koja se motociklom vozi kroz Split – i to u toplesu. Prema fotografiji, na gornjem dijelu tijela nije nosila ni majicu ni grudnjak, dok je ostatak odjevne kombinacije bio uobičajen za vožnju.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Fotografija je vrlo brzo privukla pažnju članova grupe, koji su ispod objave ostavili niz duhovitih komentara. Dok su jedni zaključili da je "vrućina učinila svoje", drugi su primijetili da je riječ o prizoru kakav se ne viđa svaki dan na splitskim ulicama.