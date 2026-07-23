Gospodarsko vijeće splitske HGK u novom pogonu Poetica destilerije u Vrgorcu

Gospodarsko vijeće Hrvatske gospodarske komore – Županijske komore Split održalo je danas svoju proširenu sjednicu u novom proizvodno-prezentacijskom pogonu Poetica destilerije u Gospodarskoj zoni Ravča u Vrgorcu, neposredno uoči njegova službenog otvorenja.

Predsjednik Županijske komore Split Joze Tomaš istaknuo je kako je održavanje sjednice u Poetici izraz podrške proizvodnoj investiciji koja doprinosi razvoju vrgoračkog kraja, otvaranju novih radnih mjesta i jačanju turističke ponude.

"Organizacijom sjednice u novom pogonu Poetice željeli smo podržati ovu vrijednu investiciju koja, uz gospodarski poticaj vrgoračkom kraju kroz nova radna mjesta i uključivanje lokalnih proizvođača, pozicionira Vrgorac i na turističkoj karti. Upravo su uspješna ulaganja i izazovi s kojima se susreću investitori u moru informacija u fokusu današnje sjednice", rekao je Tomaš.

Sudionike sjednice pozdravio je i vlasnik Poetica destilerije Drago Nosić, zahvalivši im na dolasku. "Ovo je prvi službeni posjet našem novom proizvodno-prezentacijskom centru i on nam je još jedan pokazatelj da nismo pogriješili odlučivši se na ovu značajnu investiciju. Drago nam je da Vrgorac ima svoje mjesto na karti bitnih gospodarskih točki županije i zahvalni smo na prilici da tome doprinesemo", poručio je Nosić.

Središnja tema sjednice bila je "Upravljanje informacijama - ključ uspješnog investiranja", o kojoj je izlagao financijski konzultant Stipe Luetić, EMBA. U inspirativnoj prezentaciji, Luetić se osvrnuo na izazove s kojima se susreću investitori i poslovni subjekti pri donošenju investicijskih odluka u uvjetima informacijske preopterećenosti, intenzivnog medijskog okruženja i asimetričnih informacija. "Danas su nam na raspolaganju alati i informacije koji su do prije samo nekoliko desetljeća bili nezamislivi i trebamo iskoristiti mogućnosti koje nam ovakvo okruženje pruža. Nije mala stvar moći ulagati diljem svijeta, koristiti umjetnu inteligenciju i izvrsnost drugih za oplemenjivanje viška naše imovine. To više nije samo luksuz, nego u globalno isprepletenom svijetu postaje i potreba", rekao je Luetić, istaknuvši kako bi nam svima dobro došla diverzifikacija ulaganja i mali odmak od tradicionalnog 'betona i cigle'.

Na sjednici je ujedno predstavljena analiza poslovanja poduzetnika Splitsko-dalmatinske županije u 2025. godini, koju su izradili u Županijskoj komori Split (izvor: FINA i Digitalna komora).

Broj poduzetnika u prošloj godini, u odnosu na 2024., povećan je za 6,3 posto, na 17.475, broj zaposlenih za 4,8 posto, na 94.795 zaposlenih, dok su ukupni prihodi porasli za 11 posto i dosegnuli gotovo 13 milijardi eura. Dobit razdoblja iznosila je 978,1 milijun eura, odnosno 15 posto više nego godinu ranije, a gubitak razdoblja 233 milijuna eura, tj. 3 posto više. Posljedično je konsolidirani financijski rezultat povećan za 20 posto, dosegnuvši 745,1 milijun eura, što upućuje na nastavak povoljnih poslovnih kretanja poduzetnika Splitsko-dalmatinske županije. Najveći udio u ukupnim prihodima ostvarili su trgovina na veliko i malo te popravak motornih vozila i motocikala (35,8 posto), prerađivačka industrija (15,9 posto), građevinarstvo (15,3 posto), djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane (8 posto) i administrativne te pomoćne uslužne djelatnosti (5,2 posto).

Pozitivni trendovi nastavljeni su i u turizmu. Prema podacima Državnog zavoda za statistiku, tijekom 2025. godine Splitsko-dalmatinsku županiju posjetilo je 3,86 milijuna turista, što je 2,5 posto više nego godinu ranije, dok je ostvareno 18,4 milijuna noćenja, odnosno 0,9 posto više. "Rezultati poslovanja poduzetnika u Splitsko-dalmatinskoj županiji za 2025. godinu potvrđuju da naše gospodarstvo nastavlja stabilno rasti. Bilježimo veći broj poduzetnika i zaposlenih, dvoznamenkasti rast prihoda i dobiti te značajan rast konsolidiranog financijskog rezultata. Uz pozitivna turistička kretanja, za dugoročan razvoj ključno je nastaviti ulagati u produktivnost, inovacije i investicije koje stvaraju veću dodanu vrijednost i pridonose održivom rastu", izjavio je Tomaš.

Po završetku sjednice članovi Gospodarskog vijeća obišli su novi pogon Poetica destilerije, koji se prostire se na 1.000 četvornih metara i koji objedinjujući suvremeni proizvodni pogon, kušaonicu, multimedijalnu prezentacijsku dvoranu i restoran, predstavlja spoj napredne craft industrije i vrhunskog turizma.