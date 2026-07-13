Gospodarski boom u Sinju: Grad među pet najvećih pobjednika Hrvatske po rastu zaposlenosti

Sinj se svrstao među najveće pobjednike hrvatskog tržišta rada. Prema najnovijoj analizi podataka Državnog zavoda za statistiku o zaposlenosti u hrvatskim gradovima tijekom 2025. godine, koju je objavio portal Gradonačelnik.hr, Grad Sinj zauzeo je 5. mjesto u Hrvatskoj i po apsolutnom i po relativnom rastu zaposlenosti, potvrđujući snažan gospodarski zamah koji je posljednjih godina sve vidljiviji na području Cetinske krajine.

Tijekom 2025. godine broj zaposlenih u Sinju povećan je za čak 4.329 osoba, što predstavlja rast od 115,13 posto u odnosu na prethodnu godinu. Ispred Sinja na nacionalnoj ljestvici nalaze se samo Velika Gorica, Samobor, Kaštela i Zaprešić kada je riječ o apsolutnom povećanju broja zaposlenih, dok se prema relativnom rastu Sinj također nalazi među pet najuspješnijih hrvatskih gradova.

Rezultat je tim značajniji ako se zna da je tijekom 2025. godine broj zaposlenih porastao u 96 od ukupno 128 hrvatskih gradova, dok je na razini države evidentirano 14.075 zaposlenih više nego godinu ranije. Ukupno je u hrvatskim gradovima zaposleno više od 1,1 milijun ljudi, a Sinj se istaknuo kao jedan od gradova koji je dao najveći doprinos tom rastu.

Analiza Gradonačelnik.hr pokazuje kako je hrvatsko tržište rada nastavilo pozitivan trend započet prethodnih godina. U Hrvatskoj je tijekom 2025. bilo zaposleno oko 1,7 milijuna osoba, stopa zaposlenosti porasla je na 68,8 posto, dok je nezaposlenost pala na svega 4,9 posto, što je jedna od najnižih razina posljednjih desetljeća. Istodobno, poslodavci se sve više suočavaju s nedostatkom radne snage pa je tijekom prošle godine izdano više od 170 tisuća dozvola za boravak i rad stranim radnicima, ponajviše u građevinarstvu, turizmu, industriji i prometu.

Da Sinj ne prati samo nacionalne trendove, nego ih u mnogočemu i nadmašuje, potvrđuju i podaci Hrvatskog zavoda za zapošljavanje gdje broj nezaposlenih u gradu već nekoliko godina kontinuirano pada.

U samo četiri godine broj nezaposlenih smanjen je za 655 osoba, odnosno za više od 40 posto, što potvrđuje stabilno poboljšanje prilika na lokalnom tržištu rada.

Rast zaposlenosti nije slučajan. Posljednjih godina na području Sinja raste broj poduzetnika i obrtnika, ulaže se u razvoj poslovnih zona i infrastrukture, a sve su aktivniji sektori građevinarstva, trgovine, uslužnih djelatnosti i proizvodnje. Prema podacima Digitalne komore Hrvatske gospodarske komore, upravo građevinarstvo čini najveći udio registriranih gospodarskih subjekata na području grada, dok se istodobno razvijaju i druge gospodarske grane koje otvaraju nova radna mjesta.

Velik rast zaposlenosti pokazuje da Sinj postaje sve privlačnije mjesto za rad i poslovanje. Osim otvaranja novih radnih mjesta, ovakvi pokazatelji govore i o jačanju lokalnog gospodarstva, većem investicijskom ciklusu te sve većoj gospodarskoj aktivnosti na području grada.

Biti među pet hrvatskih gradova s najvećim rastom zaposlenosti nije samo statistički uspjeh. To je potvrda da Sinj posljednjih godina prolazi kroz razdoblje snažnog gospodarskog razvoja te da se sve više profilira kao jedno od ključnih gospodarskih središta Dalmatinske zagore.

Ako se ovakav trend nastavi, Sinj bi mogao dodatno učvrstiti svoju poziciju grada koji uspješno spaja poduzetništvo, investicije i rast zaposlenosti, stvarajući kvalitetnije uvjete za život i ostanak svojih stanovnika.