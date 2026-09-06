Gospićanka otkrila što su im govorili kad su kamioni počeli dovoziti otpad

Gospićanka Željka Šikić, koja živi u neposrednoj blizini ilegalnog odlagališta opasnog otpada, osvrnula se na jučerašnji prosvjed u Zagrebu na kojem je održala jedan od najzapaženijih govora te je zahvalila tisućama okupljenih koji su došli podržati skup “Hodaj za Liku, hodaj za Hrvatsku”, istaknuvši kako se zbog njih po prvi put ne osjeća napušteno, usamljeno, glupo, a niti kao dežurni luđak.

Za Novi list je kazala kako je s prosvjeda poslana jasna poruka. “Prosvjed je bio doista monumentalan. Bez uvreda, bilo kakvih negativnih konotacija, ili pojava. Prosvjednici su svakako poslali jasnu poruku i Hrvatskoj podigli svijest kako se treba boriti za čist okoliš”, rekla je novinaru Marinu Smolčiću.

Prepričala je kako se u njezinom naselju u Gospiću pred očima stanovnika odlagao ilegalni otpad. “Na samom početku dovoženja otpada zakupci bivšeg PPK Velebit zatvorili su sve otvore kako se ne bi vidjelo što je unutra i što se dovozi. U našem kvartu ima 15 kuća, gdje živi 30-ak ljudi.

Kada su kamioni, osobito noću, počeli istovarivati otpad mi smo u Gradskoj upravi tada pitali o čemu je riječ. Dobili smo informacije kako je sve to planirano i ok. Zatim smo vidjeli fotografije iz dronova po kojima je bilo vidljivo da se dio otpada ukapa u zemlju, a dio odvozi na obližnje smetlište Rakitovac“, ispričala je.

"Predali ste nas eko-mafiji"

“Mi, obični ljudi, naš svakodnevni život živimo hrabro i dostojanstveno, vi nam svaki dan stavljate teret i brigu na leđa svojim porezima, nametima, prirezima, cijenama koje divljaju, a o legalnim krađama i da ne pričamo. Mi se svakodnevno borimo sa sustavom, s predrasudama, sa strahovima i s brigama običnih ljudi”, poručila je državnoj vlasti jučer s bine u Zagrebu. “Vi nas obmanjujete, lažete i iza leđa nam se rugate”, ocijenila je.

“Mi naš svakodnevni život živimo hrabro i dostojanstveno. Vi ste nas predali u ruke eko-mafiji. Naš je dom krvlju, životima i zdravljem obranjen i stvoren – vi ste ga zasuli tonama i tonama opasnog otpada”, dodala je Šikić. “Običnim ljudima je dosta i nećete nas pretvoriti u europsko smetlište otrovnog otpada”, poručila je te građane pozvala da ne šute i obrate pozornost kad sanacija krene te prijave svaki sumnjivi kamion.