Gospićani žestoko odgovorili Milinoviću: "Pitanje je čiju je zadaću sinoć obavljao gradonačelnik?"

Građanska inicijativa „Gospić je naš dom“ oštro je reagirala na istup gospićkog gradonačelnika Darka Milinovića, koji je u središnjoj informativnoj emisiji Nove TV govorio o nalazu i mišljenju vještaka izrađenom po nalogu USKOK-a u slučaju ilegalno odloženog otpada na području Gospića. U inicijativi tvrde da je Milinović pogrešno protumačio ključne dijelove vještačenja, među ostalim navode o njegovoj „ograničenosti“, mogućnosti korištenja u sudskom postupku, podrijetlu PFAS spojeva u podzemnim vodama te opasnosti od daljnjeg širenja onečišćenja. Osvrnuli su se i na njegove izjave o tvornici litija te mu uputili niz kritika zbog načina na koji, prema njihovu mišljenju, upravlja krizom.

Njihovo priopćenje prenosimo u nastavku:

"Prvo pravilo tumačenja stručnog dokumenta: pročitaj ga!"

"Gradonačelnik Gospića sinoć je pred TV kamerama u javljanju uživo u prime timeu, cijeloj Hrvatskoj iznio četiri tvrdnje o vještačenju USKOK-a. Sve četiri su netočne. Ne djelomično, ne sporno – netočne!

Tristo pedeset stranica stručnog teksta, dva vještačenja, rezultati četiri neovisne laboratorijske ustanove. Sve to postoji da bi se o ovome moglo govoriti činjenicama.

Gradonačelnik je odabrao govoriti napamet. Opet!

Od početka inzistiramo na činjenicama, argumentaciji, zakonskom uporištu i isključivo provjerenim informacijama i zato ne možemo dopustiti da javnost bude dovedena u zabludu sinoćnjim tvrdnjama.

Idemo redom izjavama kako ih je iznosio gospodin gradonačelnik:

1. „Sami stručnjaci su rekli da je ovaj nalaz ograničen“

Gradonačelnik je ovdje naišao na riječ „ograničen“ i zaključio da se odnosi na kvalitetu vještačenja. Ne odnosi se!

Prvo – „prostorno ograničen utjecaj“. To znači da je onečišćenje danas koncentrirano oko lokacije, a ne da je nalaz upitan. I rečenica nikad ne završava tu. U istom odlomku vještaci navode da postoji realna i očekivana mogućnost daljnjeg širenja ako otpad ostane. Za podzemne vode izrijekom kažu da opseg širenja nije ograničen na perimetar lokacije nego može obuhvatiti stotine metara i više.

Drugo – „ograničenja procjene“. To je standardno poglavlje u svakom ozbiljnom stručnom nalazu u kojem autori sami navode dokle njihovi podaci sežu. Ono ne umanjuje ono što je utvrđeno, nego precizno definira što se iz podataka smije, a što ne smije zaključiti.

Vještaci navode da su svi izračuni provedeni konzervativno te da je u slučaju dvojbe uzet bolji scenarij. Dakle, stručnjaci su sami napisali da su, kad god su podaci dopuštali više tumačenja, birali povoljnije. To znači da su sve njihove ocjene – razina opasnosti „visoka“, šteta „djelomično nepovratna“, vjerojatnost daljnje štete „visoka“ – donesene uz svjesno biranje blaže procjene.

Ono što je u nalazu opisano nije najgore što može biti. To je najblaža procjena koju su podaci dopuštali. Po vlastitoj metodologiji vještaka, stvarno stanje može biti samo gore.

2. „Takvo se vještačenje ne može koristiti u sudskom postupku“

Znamo da je gradonačelnik doktor, a ne pravnik, ali na poziciji koju obnaša trebao bi znati barem osnovno.

Oba dokumenta su nalaz i mišljenje vještaka pribavljeni po nalogu USKOK-a kao dokazna radnja u kaznenom predmetu Kis-US-12/2025. To nije studija ni ekspertiza naručena izvana. To je dokaz u spisu.

3. Pitanje državnom odvjetniku

Nastavlja s pitanjem upućenim državnom odvjetniku u kojem relativizira porijeklo onečišćenja podzemnih voda te tvrdi da „nalaz vrlo jasno kaže da nije sigurno da PFAS pronađen u podzemnim vodama potječe od ovog opasnog otpada“.

Idemo onda ovako, citiramo i navodimo stranice, da se gradonačelnik lakše snađe:

– Str. 30: rezultati PFAS analiza „snažno ukazuju postojanje lokalnog utjecaja predmetnog odlagališta na kvalitetu podzemnih voda“.

– Str. 31: utvrđeni prostorni raspored, hidrogeološke karakteristike i sastav otpada „ukazuje da predmetna lokacija predstavlja lokalni izvor emisije PFAS spojeva u podzemni vodonosnik“.

– Str. 33, poglavlje 3.1.4 Zaključak: „Dobiveni rezultati ukazuju da predmetno odlagalište predstavlja vrlo vjerojatan izvor migracije PFAS spojeva u podzemni vodonosnik.“ I dalje: rezultati „dodatno povećavaju razinu pouzdanosti zaključka da ilegalno odlaganje otpada na predmetnoj lokaciji uzrokuje stvarni lokalni utjecaj na podzemne vode“.

– Str. 36: „Dodatnim istraživanjima nisu utvrđene činjenice koje bi dovele u pitanje zaključke osnovnog vještačenja. Naprotiv, rezultati dopunskih istraživanja povećavaju razinu pouzdanosti prethodno donesenih stručnih zaključaka.“

– Str. 37: rezultati predstavljaju „međusobno usklađen i znanstveno utemeljen skup činjenica koji snažno ukazuju“ na utjecaj odloženog otpada.

Nigdje, ni u jednoj rečenici, u dva dokumenta na ukupno 350 stranica, ne stoji da je porijeklo PFAS-a nesigurno!

A sada o samom pitanju državnom odvjetniku zašto PFAS nije mjeren u otpadu.

Izvor onečišćenja u hidrogeologiji se utvrđuje usporedbom uzvodno i nizvodno, a ne mjerenjem u samom izvoru. Zato su i postavljena tri piezometra: jedan uzvodno kao referentni, dva nizvodno u smjeru toka. Uzvodno PFAS spojeva nema. Nizvodno ih ima u oba. Najviša vrijednost je u pukotinskoj zoni kroz koju voda teče najbrže. Za takvu raspodjelu ne postoji drugo objašnjenje.

Gradonačelnik ovime baca sumnju na nalaz koji je već utvrdio ono najvažnije – da onečišćenje dolazi s te lokacije i da je već stiglo do vode.

4. „Trebalo je pet takvih vještačenja da bi se moglo reći postoji li opasnost od širenja“

Gospodine gradonačelniče, nije bilo jedno vještačenje, bila su dva u razmaku od četiri mjeseca. Prvo je u ožujku predvidjelo kojim će putem onečišćenje krenuti. Drugo je u srpnju izmjerilo da je krenulo upravo tim putem – uzvodno od odlagališta PFAS spojeva nema, nizvodno ih ima u oba mjerna mjesta, a najviša vrijednost izmjerena je točno u pukotinskoj zoni koju je model označio kao najbrži put.

Voda je uzorkovana tri puta: u prosincu, veljači i svibnju. Uz to je pet mjeseci trajao kontinuirani automatski monitoring s mjerenjem svakih 30 minuta.

A pitanje koje postavljate više nije otvoreno.

Nalaz ne govori o mogućoj opasnosti nego o utvrđenom širenju koje je već nastupilo:

– „migracija PFAS spojeva u podzemne vode nastupila“ (str. 33)

– „ilegalno odlaganje otpada na predmetnoj lokaciji uzrokuje stvarni lokalni utjecaj na podzemne vode“ (str. 33)

Peto vještačenje ne bi utvrdilo ništa što prva dva nisu.

5. „Imam vrlo zanimljive informacije oko tvornice litija, molim GDO-a već tri mjeseca da me primi – da predočim i neke podatke... i tu je nešto trulo u državi Danskoj“

„Zanimljive“ informacije koje bi ukazivale „da je nešto trulo u državi“ ne bi se trebale dijeliti s državnim odvjetnikom na privatnom sastanku, već bi se trebale priložiti kao dokaz kaznenoj prijavi koju je gradonačelnik obavezan podnijeti. U suprotnom se kažnjava.

Van svih okvira je hvastanje posjedom takvih informacija kroz medije. Čuvanje istih od očiju javnosti tri mjeseca u kojima se moli za sastanak jasna su manifestacija prioriteta koji takvu osobu vode.

Ako je nešto trulo, trula su sva moguća opravdanja Grada Gospića za neponištavanje nezakonite građevinske dozvole za spomenutu tvornicu litija.

Dan prije gradonačelnikova nastupa priopćenje je dao Josip Šincek, prvoosumnjičeni u slučaju otpada, i u priopćenju naglasio: Nalaz je „ograničen“. „Porijeklo onečišćenja nije sigurno.“ „Trebalo je više analiza.“ „Dokazna vrijednost je upitna.“

Ne izvlačimo iz toga nikakav zaključak, ali dopustite jedno zapažanje: okrivljeni i njegova obrana u ovom predmetu imaju potpuno legitiman interes umanjiti težinu nalaza. To im je zadaća i cilj. Pitanje je čiju je zadaću sinoć obavljao gradonačelnik?

Nakon sinoćnje „stručne“ analize stručnog vještačenja, gradonačelnik je iskoristio priliku da još jednom udari po građanima, tvrdeći da je inicijativa svesrdno podržavala Karla Starčevića.

Nismo bili sigurni trebamo li to uopće komentirati, ali moramo. Inicijativa postoji od veljače 2025. Nastala je onog trenutka kad su građani vidjeli o kome ovisi rješavanje ovog zločina.

Mi smo ljudi koji su se samo poznavali iz grada. Povezala nas je, nažalost, ova katastrofa. Ujedinila nas je nepravda, bezakonje i korumpiranost, ali iznad svega – ljubav prema ovome gradu!

Građani ovoga grada rade Vaš posao, gospodine gradonačelniče. Radimo ga savjesno, predano i odgovorno. I uzdignute glave.

Ali radimo ga i profesionalno, pa evo vam još nekoliko profesionalnih savjeta:

– U trenutku krize budi na mjestu krize, budi sa svojim građanima!

– Govori o ljudima, ne o sebi.

– Ne otvaraj drugi front dok gori prvi.

Sinoć ste još jednom prekršili osnove kriznog upravljanja, prekršili ste osnovne tri točke i to u jednom nastupu, pred cijelom Hrvatskom!

Kad je USKOK objavio nalaze i mi smo bili na moru, ali smo sjeli u aute i s pola obale došli u svoj grad, došli smo po tko zna koji put na silos, na mjesto zločina dočekati medije.

Od vas? Na dan objave rezultata, video iz apartmana, sinoć – palme. Palme lijepo izgledaju u kadru, ali one ne rastu u Lici. Je li tako, gospodine gradonačelniče?“