Gospićani udarili na Vladu, Plenković uzvratio: "To ne prihvaćam"

Nakon sjednice Predsjedništva i Nacionalnog odbora HDZ-a u Zagrebu, premijer Andrej Plenković je dao izjavu. Na početku je rekao kako su osudili kazneno djelo ubojstva žene u Slatini. Dodao je da je tema bila i napad u zagrebačkoj školi. "Ono što je dobro je da je zdravstveno stanje napadnutog učenika i djelatnice škole stabilno i da im se pružila odgovarajuća medicinska skrb. Sve što se u ovom trenutku nastavlja, od kaznenog postupka do djelovanja kriznog tima, pozdravljamo i nadamo se da će takvih incidenata i teških kaznenih dijela u budućnosti biti što manje", kazao je.

Komentirao je i nove cijene goriva i poručio da će nastaviti djelovati kako bi cijene bile što pristupačnije, piše N1.

Rekao je kako su govorili i novom prijedlogu zakona o gospodarenju otpadom. Većinu vremenu su posvetili Gospiću i sanaciji otpada. "Upućujem poruku ljudima u Našicama i Raši da nema nikakvog razloga za zabrinutost, riječ je o otpadu koji je svojim sadržajem potpuno u okvirima dozvola. Nema nikakve ugroze niti opasnosti za njihove zdravlje", rekao je premijer.

Odgovorio Gospićanima

Osvrnuo se i na Znanstveni savjet za otpad. "Riječ je o tijelu koje smo danas osnovali kako bismo sveobuhvatno dali doprinos vladinim tijelima po pitanju sanacije otpada u Gospiću i kako bismo pridonijeli cjelovitoj analizi i javnoj raspravi o ovoj temi. Očekujem da svi zajedno pronađemo rješenje", rekao je Plenković.

Komentirao je i reakciju inicijative "Gospić je naš dom“. "Nisam vidio to priopćenje, ali možemo jednostavno odgovoriti. Capak je na čelu Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. To je potpuno druga institucija od Nastavnog zavoda za javno zdravstvo 'Dr. Andrija Štampar'.

Ono što je bitno jest da pošaljemo poruku građanima da institucije u Hrvatskoj imaju svoj kredibilitet, svoje uloge i razlog zašto određene procese trebamo dati njima na analizu. Ne vidim u čemu je problem i zašto bi netko dovodio u pitanje istinitost rada i kredibilitet Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, uključujući i njegova čelnog čovjeka. To ne prihvaćam", rekao je premijer.