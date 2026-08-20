Gospićani strahuju zbog raka gušterače, ministrica: "Ne želim umanjiti bojazan, ali podaci ne potvrđuju porast"

Na sjednici Odbora za zaštitu okoliša predstavnik građana Gospića i Like rekao je kako bilježe epidemiju raka gušterače na tom području, otkad je u Gospiću odložen opasni otpad, piše N1.

"Kakav može biti utjecaj na zdravlje? U medicini najčešće ne postoji samo jedan uzročni čimbenik koji može dovesti do bolesti, osim kod nekih mikrobioloških situacija, primjerice kada dođe do mikrobiološkog zagađenja i potom nastane akutna bolest probavnog sustava. Kod nastanka, porijekla tumorskih bolesti uvijek postoji više čimbenika. Karcinom gušterače jedan je od karcinoma za koje je poznato da su izrazito multifaktorijalni i koji nema veze samo s potencijalnom hranom koju uzimamo, nego općenito sa životnim stilom, rekla je te istaknula kako je jedan od poznatih čimbenika koji se povezuje s povećanom incidencijom raka gušterače, uz šećernu bolest, alkohol", kazala je ministrica Irena Hrstić.

Dodala je kako tom rečenicom ne želi "omalovažiti informaciju ni bojazan da na tom području postoji povećana incidencija bolesti".

"Međutim, prema podacima kojima raspolažemo, nemamo potvrdu o povećanoj incidenciji", naglasila je.

"Hrvatska ima vrlo dobar Registar za rak, koji prati podatke već desetljećima. Prema podacima Registra za rak Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Ličko-senjska županija i grad Gospić posljednjih 20 i više godina spadaju među područja s nižom incidencijom obolijevanja od malignih bolesti, odnosno tumora. To je jako dobra polazišna činjenica i kao ministrica zdravstva dat ću sve od sebe da tako i ostane, zaključila je Hrstić.