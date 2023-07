GORUĆA TEMA U PODMARJANSKOM GRADU Projekt "Small Mall" predstavljen vijećnicima Grada i kotara Lučac Manuš: "Razvijamo ga potpuno u skladu sa svim propisima i prostorno planskom dokumentacijom"

Prezentacija projekta "Small Mall" održana je vijećnicima Gradskog vijeća Grada Splita te predstavnicima medija, a nešto ranije i vijećnicima kotara Lučac Manuš.

U ime investitora, tvrtku je predstavio vlasnik i predsjednik uprave grupe Breiteneder Immobilien Parking AG, Johann Breiteneder.

"Svjesni pitanja koja su se otvorila u javnom prostoru proteklih tjedana odazvali smo se pozivu Gradskog vijeća Grada Splita i odlučili predstaviti tvrtku i sve detalje planiranog projekta. Svjesni smo kompleksne prošlosti projekta, no otkad smo ga preuzeli razvijamo ga potpuno u skladu sa svim propisima i prostorno planskom dokumentacijom. Želja nam je bila ne samo predstaviti projekt, već i čuti kotar i vijećnike. Mi smo obiteljska tvrtka osnovana 1976. godine, upravljamo s gotovo 87.000 parkirnih mjesta i ovo je jedan od 200 projekata koje smo do sada razvili ili trenutno razvijamo. Interes javnosti je nešto što uvijek prati ovakve investicije i nadamo se da smo današnjom prezentacijom odgovorili barem na dio pitanja", rekao je Johann Breiteneder.



Početni radovi prije ljetne pauze započeti su u skladu s postojećom građevinskom dozvolom, a investitor je predao zahtjev za izmjenu dozvole koja umjesto shopping malla i apartmana predviđa hotel, banku, kavanu, samoposlugu i garažu s 527 parkirnih mjesta. Novi projekt izradila je tvrtka 3LHD.

"Prije godinu dana počeli smo raditi na ovom projektu i vjerujemo da smo analizom lokacije i GUP-a Grada Splita izradili kvalitetno rješenje. Projekt podrazumijeva pet podzemnih i pet nadzemnih etaža koji su, po nama, sadržajima puno prikladniji za konkretnu lokaciju", kazao je na uvodu arhitekt Silvije Novak.

Nakon što su detaljno predstavljeni sadržaji i oblikovno rješenje, na poseban način se osvrnuo i na srušeno stablo pelegrinke:

"Žao nam je što je do toga došlo, ali smo iznenađeni jer smo bili uvjereni da svi znaju da je predviđeno njeno uklanjanje, svim ranijim projektima, GUP-om i izdanim dozvolama. Predvidjeli smo sadnju najmanje 20 odraslih stabala i bogato hortikulturno uređenje i na prostoru širem od samog obuhvata prava građenja, no naravno, to ovisi o dogovoru investitora s javnim partnerima. Naš projekt ne koristi maksimalnu izgrađenost koju mu omogućava GUP, naprotiv, još je manji i u podzemnim i u nadzemnim etažama od projekta koji za koji postoji važeća dozvola", zaključio je Novak.

Novi projekt predviđa 2944 m2 uredskih prostora, 190 m2 za banku, 7.636 m2 za hotel od 72 sobe, 3.037 m2 trgovina i 19.022 m2 za 527 garažnih mjesta. Više vijećnika je pitalo koliko će parkirnih mjesta biti javne namjene i koja će biti cijena za okolne stanare na što je direktor odgovorio:

"Sva mjesta će biti javno dostupna, a koliko će ih biti za stanare ćemo definirati kroz razgovore s kotarom i Gradom te uređenjem prometa u mirovanju u širem području. Povlaštena cijena za stanare bi bila oko 50 Eur mjesečno, no molim vas da konačne brojke ostavimo za vrijeme kad budemo upoznati sa stvarnim potrebama stanara, a onda i planovima Grada", zaključio je Johann Breiteneder.