Gornja Podstrana u subotu slavi maslinovo ulje: Proglašenje najboljih ulja, uljenaci, glazba i izložba

Ljubitelje domaće gastronomije, maslinova ulja i dalmatinske tradicije ove subote, 4. srpnja, očekuje bogat program u Gornjoj Podstrani. U Čitovnici će se od 20 sati održati tradicionalna Fešta od uja i uljenaka, koja će okupiti proizvođače, stručnjake i posjetitelje uz domaće okuse, glazbu i umjetnost.

Središnji dio programa bit će svečano proglašenje najboljih maslinovih ulja, uz sudjelovanje stručnjaka s Instituta za jadranske kulture i melioraciju krša. Posjetitelji će pritom moći kušati tradicionalne uljenake i druge domaće specijalitete pripremljene s vrhunskim maslinovim uljem.

Za glazbeni dio večeri pobrinut će se Hrvatsko katoličko glazbeno društvo Podstrana i Kvartet Porat.

Istodobno će u Čitovnici biti otvorena i samostalna izložba radova članica Likovne udruge "Ante Kaštelančić", Ade Živaljić i Marije Jovanović. Posjetitelji će njihove radove moći razgledati u ambijentu stare Gornje Podstrane.

Organizatori pozivaju sve zainteresirane da im se pridruže u subotu od 20 sati te provedu ljetnu večer uz vrhunsko maslinovo ulje, tradicionalne delicije, glazbu i umjetnost.