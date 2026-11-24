U protekla 24 sata na području Splitsko-dalmatinske županije zabilježene su dvije vatrogasne intervencije.

Prema izvješću Županijskog vatrogasnog operativnog centra Split, u razdoblju od ponedjeljka, 23. studenoga, u 6 sati do utorka, 24. studenoga, u 6 sati, vatrogasci su intervenirali na području Trogira i Vranjica.

U Trogiru je u 7:04 sati zabilježena intervencija uklanjanja stabla s prometnice. Na terenu su bila tri vatrogasca Javne vatrogasne postrojbe Trogir s jednim vozilom.

U Vranjicu je u 12:31 sati zaprimljena dojava o požaru vozila. Požar su ugasila tri vatrogasca DVD-a Vranjic s jednim vatrogasnim vozilom.

Na području grada Splita u navedenom razdoblju nisu zabilježene intervencije Javne vatrogasne postrojbe ni dobrovoljnih vatrogasnih društava.