Splitski vatrogasci tijekom protekla 24 sata gasili su dva požara, otvarali vrata stanova i osiguravali nogometnu utakmicu na Poljudu.

Prema izvješću Županijskog vatrogasnog operativnog centra Split, splitski vatrogasci tijekom protekla 24 sata imali su niz požarnih i tehničkih intervencija.

Prva intervencija zabilježena je u četvrtak u 6:20 sati u Ulici Kopilica, gdje se oglasio vatrodojavni alarm. Na teren je izašlo šest pripadnika Javne vatrogasne postrojbe Grada Splita s jednim vozilom.

Nedugo potom izbio je požar električne kutije u stanu u Sukoišanskoj ulici. Na intervenciji je sudjelovalo šest pripadnika JVP-a Split i troje pripadnika DVD-a Split s ukupno dva vatrogasna vozila.

U 12:07 sati splitski profesionalni vatrogasci intervenirali su zbog otvaranja vrata stana u Kupreškoj ulici, dok su u 18:07 sati pripadnici DVD-a Split imali istovrsnu intervenciju u Jobovoj ulici.

Od 19:10 sati šest pripadnika JVP-a Split s jednim vozilom bilo je angažirano na osiguranju nogometne utakmice između Hajduka i Sint-Truidensea na stadionu Poljud.

Posljednja intervencija zabilježena je u 23:46 sati u Hercegovačkoj ulici, gdje je izbio požar plastičnog kontejnera. Na teren su izašla tri vatrogasca s jednim vozilom.

U izvješću za razdoblje od četvrtka u 6 sati do petka u 6 sati nisu navedene druge intervencije na području Splitsko-dalmatinske županije.