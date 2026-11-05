GORJELO U POZNATOM SPLITSKOM RESTORANU Vatrogasci intervenirali zbog smeća, trave i neobične dojave

Tijekom posljednja 24 sata vatrogasci na području Splitsko-dalmatinske županije imali su šest intervencija, od čega pet zbog požara. Gorjeli su dimnjak restorana u Splitu, otpadni karton, trava, livada te smeće na nekoliko lokacija.

Splitski vatrogasci intervenirali su u 15:26 sati zbog požara dimnjaka roštilja u restoranu „Bagatella Baba“ u Ulici Matice hrvatske 1. Požar je ugašen vodom, a na intervenciji je sudjelovalo šest vatrogasaca Javne vatrogasne postrojbe Split s jednim vozilom.

U 1:03 sati zabilježen je požar otpadnog kartona u Ulici 114. brigade Hrvatske vojske. Na teren su izašla tri vatrogasca JVP-a Split s jednim vozilom.

Pripadnici DVD-a Split u 9:59 sati izašli su na Put Glavičina 2 nakon dojave Parkova i nasada o potrebi izmještanja parkiranog vozila. Međutim, intervenciju nije bilo moguće provesti. Na teren su izašla tri vatrogasca s jednim vozilom.

Požari trave i otpada diljem županije

Na području županije zabilježeno je još nekoliko požara.

U Selcima, na predjelu Dočine, u 13 sati izbio je požar trave u kojem je izgorjelo oko 100 četvornih metara površine. Intervenirala su tri vatrogasca DVD-a Selca s jednim vozilom.

U Neoriću, na predjelu Progon, u 15:40 sati gorjela je livada. Požar je zahvatio 50 četvornih metara, a na intervenciji su sudjelovala dva vatrogasca DVD-a Muć s jednim vozilom.

Gotovo istodobno, u 15:41 sati, izbio je požar na deponiju smeća uz Cestu Plano. Na teren su izašla tri vatrogasca JVP-a Trogir s jednim vozilom.

Posljednja od prijavljenih intervencija na području županije zabilježena je u 17:38 sati u poslovnoj zoni Bani u Dugopolju. Vatrogasci su izašli na teren zbog prijavljenog spaljivanja biljnog otpada, no po dolasku su zatekli gorenje mješovitog smeća i različitog otpada. Dva vatrogasca DVD-a Dugopolje s jednim vozilom ugasila su zgarište.