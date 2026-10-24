Vatrogasci u akciji: Gorjelo u Ercegovcima, u Trogiru ispumpavali vodu iz broda

Prema izvješću o vatrogasnim intervencijama za razdoblje od 23. listopada u 6 sati do 24. listopada u 6 sati, na području županije zabilježene su tri intervencije.

Prva intervencija zabilježena je u petak u 9 sati u Planu, na Trogirskoj cesti, gdje su pripadnici DVD-a Kaštela intervenirali zbog potrebe za otvaranjem vrata trgovine.

Nešto kasnije, u 11:44 sati, vatrogasci Javne vatrogasne postrojbe Trogir izašli su na tehničku intervenciju u Ulici kardinala Alojzija Stepinca. Ondje je bilo potrebno ispumpati vodu iz broda.

Požar otpada u Ercegovcima

Posljednja zabilježena intervencija dogodila se u 17:17 sati u Ercegovcima, gdje je dojavljen požar na otvorenom prostoru.

Prema vatrogasnom izvješću, izgorjelo je približno osam četvornih metara otpada, a požar su ugasili pripadnici DVD-a Dicmo.

U dostavljenom izvješću nisu navedene intervencije Javne vatrogasne postrojbe Grada Splita ni splitskih dobrovoljnih vatrogasnih društava.