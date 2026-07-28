Gorjelo na Duilovu i u Dalmatinskoj zagori, opožareno 1.500 četvornih metara

Splitski vatrogasci tijekom protekla 24 sata intervenirali su zbog požara u napuštenom objektu i tehničke intervencije, dok je na području Cetinske krajine zabilježen požar trave i niskog raslinja.

Prema informacijama Županijskog vatrogasnog operativnog centra, u ponedjeljak u 10.26 sati izbio je požar u napuštenom objektu na Putu Duilova u Splitu. Na teren su izašli pripadnici Javne vatrogasne postrojbe Grada Splita s jednim vozilom i trojicom vatrogasaca. Nedugo nakon toga, u 10.50 sati, splitski vatrogasci imali su i tehničku intervenciju u Ulici Antuna Branka Šimića. U intervenciji je sudjelovalo pet vatrogasaca s jednim vozilom.

U požaru kod Rude izgorjelo 1.500 četvornih metara

Na području Rude u 14.08 sati izbio je požar trave i niskog raslinja. Vatra je zahvatila oko 1500 četvornih metara površine. U gašenju su sudjelovali vatrogasci DVD-a Otok, DVD-a Trilj i JVP-a Sinj, ukupno s četiri vatrogasna vozila i 12 vatrogasaca.

Požar na području Barbira, odnosno Rilića kod Vrgorca, koji je bio aktivan od 23. srpnja, proglašen je ugašenim u ponedjeljak u 9.30 sati.