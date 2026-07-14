Gorjela trava na Žnjanu, vatrogasci intervenirali

Splitski vatrogasci tijekom protekla 24 sata intervenirali su zbog požara otvorenog prostora na području Žnjana, ali i na nekoliko tehničkih intervencija u gradu i županiji.

Požar trave i niskog raslinja izbio je u ponedjeljak u 19:55 sati na Putu Žnjana. Vatrogasci su požar ugasili vodom, a na mjestu događaja bila je i policija.

Ranije tijekom dana, u 13:30 sati, pripadnici Javne vatrogasne postrojbe Split uklanjali su granu koja je visjela u Karlovačkoj ulici. Na intervenciji su sudjelovala tri vatrogasca s jednim vozilom.

Na području Splitsko-dalmatinske županije zabilježeno je još nekoliko intervencija. Na Hvaru i u Suhaču vatrogasci su uklanjali stabla s prometnica, u Postirama su gasili požar otvorenog prostora, dok su trogirski vatrogasci pružali ispomoć djelatnicima saniteta.