Gorivo probilo 3 eura po litri, vozači kipte od bijesa: "Ljude se pljačka"

Kako piše DW, benzin E10 u Berlinu je u utorak ujutro koštao oko 2,25 eura po litri, dok je za dizel trebalo izdvojiti oko 2,37 eura. Već oko podneva cijene su porasle za približno 20 centi po litri. Najekstremniji primjer zabilježen je na benzinskoj postaji uz autocestu na jugu Berlina, gdje je cijena litre Super Plusa dosegnula čak 3,03 eura.

Pun spremnik u susjednim državama desecima eura jeftiniji

Posebno su pogođeni stanovnici ruralnih područja kojima automobil često nije stvar izbora, nego nužnost.

Prema podacima njemačkog Saveznog zavoda za statistiku, punjenje spremnika od 60 litara benzinom E10 početkom rujna u Češkoj ili Poljskoj bilo je oko 31 euro jeftinije nego u Njemačkoj. U Luksemburgu je razlika iznosila 28, a u Austriji oko 25 eura. Od devet država koje graniče s Njemačkom, benzin je u njih sedam osjetno jeftiniji. Kod dizela je Njemačka skuplja od šest susjednih zemalja.

"Ljude se pljačka"

Visoke cijene izazvale su i oštre reakcije u automobilskom i naftnom sektoru. Njemački autoklub ADAC upozorava da cijena nafte nije na ranijim rekordnim razinama, dok je benzin E10 skuplji nego ikad, zbog čega traže dodatna objašnjenja rafinerija i veletrgovaca. Još je oštriji bio Herbert Rabl iz Interesnog udruženja benzinskih crpki, koji je za "Rheinische Post" poručio: "Ljude se pljačka. Naftne kompanije ništa ne oduzimaju od svojih profitnih marži."

Merz najavljuje reakciju

Njemački kancelar Friedrich Merz poručio je da je za mnoge građane koji svakodnevno ovise o automobilu dosegnuta granica financijskog opterećenja.

"Smatram da moramo djelovati", rekao je Merz, najavivši da bi prijedlog mogućih mjera trebao uslijediti vrlo brzo.

Prema pisanju DW-a, konkretan model pomoći još nije dogovoren, a unutar njemačke vladajuće koalicije razmatra se više različitih rješenja. Među opcijama o kojima se govori su porezne olakšice za građane koji automobilom putuju na posao, izravna pomoć osobama s nižim primanjima, ograničavanje cijena goriva te porez na izvanrednu dobit energetskih kompanija.

Njemačka je već od 1. svibnja do 30. lipnja ove godine privremeno smanjila energetski porez na benzin i dizel, što je zajedno s PDV-om trebalo donijeti pojeftinjenje od oko 17 centi po litri. Međutim, ministrica gospodarstva Katherina Reiche navela je da trenutačno nema dovoljno prostora u državnim financijama za ponavljanje takvog modela. Rasprava o mogućem porezu na izvanrednu dobit energetskih kompanija vodi se i na europskoj razini, dok njemačke vlasti traže način kako ublažiti teret visokih cijena goriva za građane.