Gorivo poskupljuje, Vlada priprema mjere za ublažavanje udara

Ministar gospodarstva Ante Šušnjar tijekom današnjeg boravka u Splitu otkrio je da će cijene goriva u Hrvatskoj rasti, ali i najavio kako Vlada priprema nove mjere kojima bi poskupljenje naftnih derivata trebalo biti znatno ublaženo.

Cijene na burzama snažno rastu

Šušnjar je upozorio da cijene goriva na svjetskim burzama bilježe snažan rast te da je riječ o okolnostima na koje Hrvatska ne može izravno utjecati. "Cijene goriva na burzi dosta rastu, a to je izvan naše kontrole. Rast je uzrokovan ratom između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, zatvaranjem Hormuškog tjesnaca te odnosom ponude i potražnje", poručio je ministar gospodarstva tijekom boravka u Splitu.

Vlada priprema nove mjere

Iako je potvrdio da će gorivo poskupjeti, Šušnjar je naglasio da će rast cijena zahvaljujući intervenciji Vlade biti znatno manji nego što bi bio bez državnih mjera. "Vlada se dosad znala nositi sa svim krizama, reagirat ćemo i ovaj put. Cijene idu gore, ali će rasti puno manje nego što bi trebale zahvaljujući mjerama koje pripremamo za naftne derivate", kazao je Šušnjar. Ministar zasad nije otkrio detalje novih mjera ni koliko bi točno gorivo moglo poskupjeti, no njegova poruka iz Splita jasna je – rast cijena je neizbježan, ali Vlada namjerava intervenirati.