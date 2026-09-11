Gorivo ponovno poskupljuje? Poznate cijene koje bi trebale vrijediti od utorka

Cijene goriva od utorka, 15. rujna, mogle bi ponovno porasti. Prema neslužbenim informacijama RTL Danas, litra eurosupera 95 trebala bi stajati 1,72 eura, što je pet centi više nego dosad. Poskupio bi i eurodizel, čija bi nova cijena trebala iznositi 1,83 eura po litri, odnosno četiri centa više. Plavi dizel mogao bi poskupjeti pet centi, na 1,39 eura po litri.

Riječ je zasad o neslužbenim cijenama, a konačan iznos još može biti promijenjen. Naime, cijene nafte i dalje se mijenjaju, a nije poznato ni hoće li Vlada intervenirati i u kojoj mjeri. Nove cijene Vlada bi trebala službeno potvrditi u ponedjeljak na telefonskoj sjednici. Nakon toga vrijedit će sljedećih sedam dana.

Novo poskupljenje dolazi u trenutku velikih poremećaja na svjetskom tržištu nafte. Rat između SAD-a i Irana posljednjih je dana ponovno snažno utjecao na cijene energenata, a posebno zabrinjava situacija oko Hormuškog tjesnaca, jednog od ključnih svjetskih pravaca za transport nafte. Kroz taj pomorski prolaz prije rata prolazila je otprilike petina svjetske nafte i plina, zbog čega svaki ozbiljniji poremećaj prometa povećava strah od nestašice i dodatno podiže cijene.

U posljednjih nekoliko dana situacija se dodatno zakomplicirala. Iran je objavio da je napao deset brodova u blizini Hormuškog tjesnaca, nakon američkih napada na iranske tankere. Istodobno su napadi povezani s ratom ugrozili i druge važne pomorske pravce, uključujući Bab el-Mandeb. Posljedica je snažan rast cijena. Brent, međunarodna referentna cijena nafte, početkom tjedna ponovno je premašila 100 dolara po barelu, prvi put od srpnja, dok je tijekom četvrtka dosegnula i više od 107 dolara. U petak je cijena pala, ali je Brent i dalje bio na putu prema tjednom rastu većem od osam posto.