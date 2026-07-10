Gorivo opet poskupljuje, evo i za koliko

Gorivo bi od utorka, 14. srpnja, trebalo poskupjeti, piše RTL Danas. Eurosuper 95 trebao bi poskupjeti za tri centa i stajati 1,57 eura po litri. Eurodizel bi trebao poskupjeti znatno više, za osam centi, pa bi nova cijena trebala iznositi 1,62 eura po litri.

Za osam centi trebao bi poskupjeti i plavi dizel, koji bi od utorka trebao stajati 1,04 eura po litri. Poskupjet će i UNP. Cijena UNP-a za boce trebala bi iznositi 1,81 eura po kilogramu, što je dva centa više nego dosad. UNP za spremnike trebao bi poskupjeti također za dva centa, na 1,23 eura po kilogramu.

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Treba naglasiti da se navedene cijene još mogu promijeniti. Vlada bi službene cijene goriva trebala objaviti nakon telefonske sjednice u ponedjeljak.