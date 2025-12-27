Gorio kontejner i lišće u Splitu, požar trave u Kamenskom

Vatrogasne postrojbe na području Splitsko-dalmatinska županija imale su u protekla 24 sata više intervencija, većinom manjeg opsega, ali raspoređenih na širem području županije.

Na području grada Splita, JVP Grada Splita intervenirala je u kasnim večernjim satima zbog požara kontejnera u Osječkoj ulici. Dojava je zaprimljena u 23:07 sati, a na teren je upućeno jedno vozilo s tri vatrogasca. Požar je brzo lokaliziran i ugašen.

Tijekom dana aktivnosti su imali i pripadnici DVD Grada Splita. U 14:57 sati intervenirali su u Teslinoj ulici zbog tehničke intervencije otvaranja stana, dok su u 22:01 sat gasili požar hrpe lišća u Parku Emanuela Vidovića. U obje intervencije sudjelovalo je po jedno vozilo s tri vatrogasca.

Izvan Splita zabilježene su još dvije intervencije. Na području Kamenskog u 16:34 sati izbio je požar trave i niskog raslinja, pri čemu je izgorjelo oko 100 četvornih metara površine. Požar su ugasili vatrogasci DVD Trilj, koji su na intervenciju izašli s jednim vozilom i dva vatrogasca.

U Vinovcu je u 17:59 sati zabilježena tehnička intervencija pilanja i uklanjanja stabla koje je palo na prometnicu. Na teren su izašli vatrogasci DVD Marina, također s jednim vozilom i dva vatrogasca, te je promet ubrzo normaliziran.