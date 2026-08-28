Gorio električni ormarić na Zenti, vatrogasci intervenirali zbog opasne fasade i paljenja vatre na otvorenom

Splitski vatrogasci tijekom protekla 24 sata imali su nekoliko intervencija na području grada, od uklanjanja opasnih dijelova fasade i gašenja požara smeća do požara električnog ormarića na Zenti i nedozvoljenog paljenja vatre na otvorenom. Prema informacijama Županijskog vatrogasnog operativnog centra za razdoblje od 6 sati u četvrtak, 27. kolovoza, do 6 sati u petak, 28. kolovoza, pripadnici Javne vatrogasne postrojbe Grada Splita prvi su put intervenirali u 7:15 sati u Dubrovačkoj ulici. Radilo se o tehničkoj intervenciji uklanjanja komada fasade koji su prijetili padom. Na teren su izašla dva vozila i četiri vatrogasca JVP-a Split.

Gorjelo smeće na TTTS-u, električni ormarić na Zenti

U 13:43 sati vatrogascima je dojavljena vatra na TTTS-u, gdje je gorjela hrpa smeća. U gašenju su sudjelovali JVP Split s jednim vozilom i tri vatrogasca te DVD Žrnovnica također s jednim vozilom i trojicom vatrogasaca.

Splitski profesionalni vatrogasci od 19:30 sati bili su angažirani i na osiguranju koncerta u Galeriji Meštrović. Nova intervencija uslijedila je u 22:48 sati na Zenti. Na Šetalištu Kalafatića 2 izbio je požar električnog ormarića, a na mjesto događaja upućeno je jedno vozilo sa šest pripadnika JVP-a Split. Samo nešto više od sat vremena kasnije, u 00:06 sati, vatrogasci su intervenirali i na Vrboranu zbog nedozvoljenog paljenja vatre na otvorenom. Na teren su izašla trojica vatrogasaca.

Požari trave kod Trilja i Sinja

Intervencija je bilo i na širem području Splitsko-dalmatinske županije. U Bisku je u 7:24 sati izbio požar otvorenog prostora, pri čemu je izgorjelo oko 100 četvornih metara trave i raslinja. Požar su ugasili pripadnici DVD-a Trilj.

U Jasenskom je u 14:12 sati gorjelo oko 20 četvornih metara trave, a požar su ugasili pripadnici JVP-a Sinj. Vatrogasci su intervenirali i u Makarskoj, gdje je u Tučepskoj ulici izbio požar na balkonu stana. Gorjela je tenda, a na mjesto događaja izašli su pripadnici JVP-a Makarska i DVD-a Makarska.