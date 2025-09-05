Gorili automobil i plinska instalacija – niz intervencija vatrogasaca tijekom četvrtka

Tijekom četvrtka zabilježeno je nekoliko intervencija vatrogasnih postrojbi na području Splitsko-dalmatinske županije.

Javna vatrogasna postrojba Grada Splita intervenirala je tri puta. Dva puta su bili angažirani na osiguranju medicinskih letova u Vojnoj luci Lora – prvi put u 13:17 sati, a potom ponovno u 16:45 sati. U obje intervencije sudjelovala su tri vatrogasca s jednim vozilom (1/3).

Treća intervencija odnosila se na tehničku pomoć u Doverskoj ulici, gdje je u 18:43 sati izvršeno otvaranje zaključanog vozila.

Vatrogasne postrojbe intervenirale su i izvan Splita. U Sutivanu je u 8:10 sati planuo automobil. Požar su gasili pripadnici DVD-a Supetar (1 vozilo/2 vatrogasca).

Ozbiljnija intervencija zabilježena je u Postinju Gornjem, gdje je u 14:20 sati došlo do požara plinske boce i instalacije unutar kuće. Na teren su upućeni vatrogasci DVD-a Muć (2 vozila/4 vatrogasca).

U Sinju su vatrogasci u 17:30 sati pružili tehničku pomoć prilikom otvaranja vrata stana. Intervenciju je izvršila Javna vatrogasna postrojba Sinj (1 vozilo/2 vatrogasca).