Gorica i Lokomotiva podijelile bodove u Velikoj Gorici

Nogometaši Gorice i Lokomotive remizirali su rezultatom 0:0 u Velikoj Gorici na otvaranju 11. kola SuperSport HNL-a. Iako su obje momčadi tijekom susreta stvorile nekoliko izglednih prilika, nijedna ih nije uspjela iskoristiti pa su na kraju podijelile bodove.

Ovim remijem Gorica je stigla do sedmog prvenstvenog boda te se popela na deveto mjesto prvenstvene ljestvice, preskočivši Rudeš zbog bolje gol-razlike. Lokomotiva je, s druge strane, stigla do 11 bodova i trenutačno zauzima sedmu poziciju.

Hajduk na vrhu, Dinamo prvi pratitelj

Na vrhu prvenstvene ljestvice nalazi se Hajduk s 22 boda iz deset odigranih utakmica. Splićani imaju sedam pobjeda, jedan remi i dva poraza, uz gol-razliku 19:9. Na drugom mjestu nalazi se Dinamo s 19 bodova iz devet utakmica, dok je treći Varaždin s 18 bodova iz deset nastupa.

Četvrtu poziciju drži Osijek sa 17 bodova iz deset utakmica, koliko ima i petoplasirana Rijeka, ali uz utakmicu manje. Na šestom mjestu nalazi se Istra 1961 s 12 bodova, dok je sedma Lokomotiva s 11 bodova iz 11 odigranih utakmica. Osmi je Slaven Belupo s deset bodova, a na devetom mjestu nalazi se Gorica sa sedam bodova. Posljednji, deseti, jest Rudeš, također sa sedam bodova, ali slabijom gol-razlikom od Gorice.