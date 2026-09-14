Gorica golom u 95. minuti otela pobjedu Varaždinu

Uzbudljiv susret Varaždina i Gorice završio je podjelom bodova. Varaždin je bio nadomak pobjede, no Gorica se nije predavala te je u posljednjim trenucima utakmice uspjela izjednačiti na konačnih 2:2.

Gorica je povela u 53. minuti kada je mrežu Varaždina zatresao Bruno Bogojević. Varaždin je vrlo brzo odgovorio. Samo četiri minute poslije, u 57. minuti, Luka Mamić pogodio je za 1:1 i vratio svoju momčad u utakmicu.

Varaždin preokrenuo, Gorica odgovorila u zadnjim sekundama

Domaćini su do potpunog preokreta stigli u 85. minuti. Strijelac za 2:1 bio je Valentin Akrap, nakon čega se činilo da će sva tri boda ostati Varaždinu. Ipak, Gorica je u završnici krenula po izjednačenje, a upornost joj se isplatila u petoj minuti sudačke nadoknade.

Ivan Cvijanović pogodio je u 95. minuti za konačnih 2:2 i veliko slavlje gostujuće momčadi.

Varaždin je tako ostao bez pobjede u posljednjim trenucima utakmice, dok je Gorica kući odnijela vrijedan bod.