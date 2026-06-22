Gori skladište i zgrade na deponiju u Mostaru, uključila se i vojska

Na mostarskom deponiju gori glavno skladište i objekti, a situacija na terenu i dalje je kritična. Svi zaposlenici su evakuirani, a na teren je stigao i gradonačelnik Mostara Mario Kordić.

U gašenje požara, osim vatrogasaca, uključili su se i pripadnici Oružanih snaga BiH, koji pomažu u obuzdavanju vatre.

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Uključene dodatne snage

Požar se tijekom dana proširio na dio deponija na kojem se nalaze skladišni i drugi objekti. Zbog razmjera požara angažirane su dodatne snage, dok se vatrogasci i dalje bore s vatrom.

Ranije se u gašenje uključio i Air Tractor, a dim se širi prema Mostaru i Čapljini. Zbog požara je pogoršana i kvaliteta zraka u Mostaru.

Požar izbio ujutro

Požar na mostarskom deponiju izbio je u ponedjeljak ujutro. Na terenu su sve raspoložive snage.

O požaru se oglasio i Omer Hujdur iz Udruženja "Jer nas se tiče", koji je rekao kako je riječ o katastrofi na koju upozoravaju godinama.

"Ovo je potpuna apokalipsa. Mi na ovo upozoravamo punih sedam godina i ništa se nije poduzelo. Pitanje je bilo samo kada će se dogoditi katastrofa širokih razmjera", poručio je Hujdur za Bljesak.info.