Gori Rujnica, zahvaćeno najmanje 20 hektara borove šume: U pomoć stižu dva kanadera

Požar na brdu Rujnici u općini Kula Norinska gase javne vatrogasne postrojbe iz Metkovića i Ploča te dobrovoljna vatrogasna društva iz doline Neretve. Vatra je planula sinoć, a situaciju je dodatno otežavao vjetar. Vatrogasci ulažu velike napore kako bi spriječili širenje požara prema naseljima.

Županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović rekao je za HRT kako je stanje na požarištu dobro te da je strana koja je gorjela prema kućama, kao i istočna strana, u potpunosti ugašena.

Na jednom dijelu prema vrhu još ima otvorenog plamena. Očekuje dolazak dvaju kanadera i još 30 vatrogasaca koji će pomoći u gašenju. Izrazio je nadu da će požar danas biti saniran.

Gorjelo 20 ha borove šume

Šumski požar buknuo je sinoć na brdu Rujnica kod Podrujnice i Momića u općini Kula Norinska.

Gasile su ga javne vatrogasne postrojbe iz Metkovića i Ploča te dobrovoljna vatrogasna društva iz doline Neretve.

Zapovjednik JVP-a Metković Jure Pilj rekao je da je po njegovoj procjeni oko 20 hektara sigurno već zahvaćeno požarom te dodao da gori isključivo visoka borova šuma.