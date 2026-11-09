Buknuo požar u restoranu u Podgori

Na području Podgore izbio je požar u jednom ugostiteljskom objektu, zbog čega su na teren upućene vatrogasne snage.
Prema prvim informacijama iz Županijskog vatrogasnog centra požar je izbio u restoranu, a na intervenciju su izašli pripadnici DVD-a Makarska i DVD-a Podgora.
Vatrogasci se trenutačno nalaze na terenu i rade na gašenju i sanaciji požara.
Za sada nije poznato što je uzrokovalo izbijanje vatre, kao ni kolika je materijalna šteta nastala. Također, zasad nema informacija o eventualno ozlijeđenim osobama.
Moja reakcija na članak je...
0
0
0
1
0
1
2