Buknuo požar u restoranu u Podgori

Na području Podgore izbio je požar u jednom ugostiteljskom objektu, zbog čega su na teren upućene vatrogasne snage.

Prema prvim informacijama iz Županijskog vatrogasnog centra požar je izbio u restoranu, a na intervenciju su izašli pripadnici DVD-a Makarska i DVD-a Podgora.

Vatrogasci se trenutačno nalaze na terenu i rade na gašenju i sanaciji požara.

Za sada nije poznato što je uzrokovalo izbijanje vatre, kao ni kolika je materijalna šteta nastala. Također, zasad nema informacija o eventualno ozlijeđenim osobama.