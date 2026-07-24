Gori kod Vrgorca, u akciji je i kanader

Zemaljske vatrogasne snage i jedan kanader gase požar otvorenog prostora na brdu Rilić, na području Vrgorca.

Za sada nema informacija o razmjerima požara, a vatrogasci ulažu napore kako bi što prije stavili vatru pod nadzor.

Podsjetimo, kanaderi su po Dalmaciji letjeli i jučer i danas. Jučer je veliki požar izbio na području Postira na otoku Braču, gdje je vatra zahvatila gotovo šest hektara trave, niskog raslinja i borove šume. U gašenju su sudjelovala 73 vatrogasca, dodatne snage pristigle s kopna te čak četiri protupožarna zrakoplova – tri kanadera i jedan Air Tractor. Požar je lokaliziran istoga dana, a tijekom noći vatrogasci su ostali na dežurstvu i sanaciji požarišta.

Vatrogasci su danas intervenirali i na području Puljana u Šibensko-kninskoj županiji, gdje je oko 11 sati planuo požar otvorenog prostora. Na toj intervenciji angažirano je 14 vatrogasaca s pet vozila iz nekoliko dobrovoljnih vatrogasnih društava, uz pomoć jednog kanadera.

Zbog visokih temperatura, suše i povećane opasnosti od izbijanja požara, vatrogasci ponovno apeliraju na građane da budu krajnje oprezni te da izbjegavaju svako ponašanje koje bi moglo izazvati požar na otvorenom prostoru.