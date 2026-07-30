VIDEO Požar na Karepovcu pod nadzorom, vatrogasci spriječili veću štetu

Na splitskom odlagalištu otpada Karepovac izbio je požar. Dojavu su vatrogasci zaprimili u 12 sati i 15 minuta.

Samo 25 minuta nakon dojave vatrogasci su stigli na teren i lokalizirali požar. Prema dostupnim informacijama, vatra nije zahvatila glomazni otpad, čime je spriječeno njezino daljnje širenje.

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Prema prvim informacijama ne radi se o velikoj površini, a djelatnici Čistoće već su pristupili zatrpavanju opožarene površine dok se čekaju vatrogasci.

Na požarište je upućeno devet vatrogasaca s tri vozila.

Prema prvim informacijama, gori dio odlagališta otpada, a iznad područja Karepovca vidljiv je gusti dim.