GORI DALMACIJA Najgore je na Korčuli: "Objekti za sada nisu ugroženi, ali moramo biti na velikom oprezu"

Prema izvješću Državnog vatrogasnog operativnog centra 193, i dalje su aktivni požari kod Grebaštice (Šibensko-kninska županija) i na otoku Korčuli (Dubrovačko-neretvanska županija).

Na požaru na brdu Jelinjak kod Grebaštice su angažirane snage Vatrogasne zajednice Šibensko-kninske županije, ukupno 71 vatrogasac s 26 vozila. Požar je iz zraka gasilo ukupno 5 AT-802 i 2 CL-415. Objekti nisu ugroženi, a intervencija je u tijeku.

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- Požar je i dalje aktivan, ali je situacija puno bolja. Trenutno iz zraka djeluju 2 AT-802. Opožareno je po procijeni oko 100 ha trave i niskog raslinja. Vatrogasci će ostati na aktivnoj sanaciji požarišta tijekom noći - istaknuo je županijski vatrogasni zapovjednik Darko Dukić te dodao da su uz ovaj požar, vatrogasci VZŽ Šibensko-kninske intervenirali i na požaru kod Vodica, koji je brzo ugašen.

Na gašenju požara kod Blata na Korčuli angažirane su sve vatrogasne snage s otoka. S kopna su upućene snage VZŽ Dubrovačko-neretvanske, kao i Intervencijska vatrogasna postrojba Dubrovnik, ukupno 64 vatrogasca s 23 vozila. U gašenje su uključena ukupno 4 CL-415 i 1 AT-802.

- Situacija na Korčuli je i dalje dosta teška. Dio snaga koje smo uputili s kopna već je na Korčuli i aktivno djeluju na požaru. Objekti za sada nisu ugroženi, ali moramo biti na velikom oprezu - rekao je zapovjednik VZŽ Dubrovačko-neretvanske Stjepan Simović.

U tijeku je gašenje požara na Dugom otoku (Zadarska županija). Na intervenciji su angažirani vatrogasci DVD-a Sali i jedan protupožarni zrakoplov AT-802.

Zbog situacije na požarištu na Korčuli, glavni vatrogasni zapovjednik je u pripravnost za izvanrednu dislokaciju stavio VZŽ Koprivničko-križevačke, Krapinsko-Zagorske, Zagrebačke i VZG Zagreba.