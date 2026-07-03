Gori brod na Hvaru: Vatrogasci na terenu, buktinja zahvatila plovilo

U uvali Tiha, nedaleko od trajektnog pristaništa u Starom Gradu na Hvaru, danas je izbio požar na jahti.

Kako doznajemo, vatrogasci su potvrdili da goreće plovilo gase njihove snage koje su na terenu.

U redakciju je stigla i videosnimka na kojoj se vidi kako je jahta zahvaćena vatrom, dok se iznad plovila uzdiže gusti crni dim.

Za sada nisu poznati uzrok požara ni okolnosti pod kojima je izbio, kao ni ima li ozlijeđenih osoba. Više informacija bit će poznato nakon završetka intervencije nadležnih službi.