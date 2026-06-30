Gori automobil na A1, stvorila se kilometarska kolona

Zbog požara na vozilu na autocesti A1 na 8. kilometru između naplate Lučko i čvora Donja Zdenčina, u smjeru Dubrovnika, promet se odvija jednim prometnim trakom, a kolona je duga oko šest kilometara, priopćio je HAK.

Teretno vozilo je u kvaru na autocesti A1 između tunela Bristovac i tunela Čelinka u smjeru Zagreba, vozi se jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine 60 km/h. Prolivena je tekućina na zagrebačkoj obilaznici (A3) na kraku čvora Zagreb zapad u smjeru Bregane, vozi se uz ograničenje brzine 80 km/h.

Povećana je gustoća prometa na zagrebačkoj obilaznici (A3) između čvorova Buzin i Zagreb istok u smjeru Lipovca te Jakuševec i Zagreb zapad u smjeru Bregane, vozi se usporeno u kolonama u pokretu s povremenim zastojima

Usporeno se vozi na dionicama gdje traju radovi, gdje su mogući zastoji i vožnja u koloni, osobito na Istarskom ipsilonu između tunela i čvora Učka, Jadranskoj magistrali na splitskom području te na pojedinim dionicama državne ceste DC1 između Jezerca i Korenice te Gračaca i Knina u Otriću

Vozačima se savjetuje dodatan oprez i strpljenje te da prilagode brzinu uvjetima na cesti.