Goran Karan u Galeriji Meštrović izveo pjesmu od koje se ježi koža: Prizor na pozornici zaustavio je dah publici

Završna večer ovogodišnjih Melodija Jadrana u Galeriji Meštrović donijela je niz novih pjesama, poznata lica i atmosferu velikog ljetnog glazbenog događaja, ali jedan od trenutaka večeri posebno se izdvojio. Goran Karan ponovno je potvrdio zašto ga splitska publika doživljava kao jednog od svojih najprepoznatljivijih glasova.

Nakon rasprodanog koncerta i snažnog odjeka koji je ostavio među publikom, Karan je na finalnoj večeri Melodija Jadrana izveo novu pjesmu “Kad stignem gdje sam pošao”. I već nakon prvih taktova bilo je jasno da je riječ o nastupu koji neće ostati samo još jedna festivalska izvedba.

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Pjesma koja pogađa već na prvo slušanje

Nova pjesma donosi ono po čemu je Goran Karan godinama prepoznatljiv: snažan glas, melodiju koja se brzo pamti i emociju koja se ne pokušava nametnuti, nego dolazi iznutra. “Kad stignem gdje sam pošao” zvuči kao intimna ispovijed, ali i kao velika scenska balada, ona vrsta pjesme koja na prvu djeluje poznato, a ipak otvara neki novi prostor.

Publika je u Galeriji Meštrović dobila Karana u novom ruhu: glas koji svi znaju, ali emociju koja je ovoga puta pogodila drugačije, dublje i ozbiljnije. U izvedbi se osjetila zrelost, mirnoća i snaga čovjeka koji zna kamo ide, ali i zašto se na tom putu vrijedi zaustaviti.

Meštrovićevi kipovi kao dio priče

Poseban scenski trenutak dogodio se kada su u izvedbu ušli plesači Sonja Bonačić i Jan Hajsok iz skupine Crowd Control, finalisti Supertalenta. Njihov nastup nije bio tek koreografski dodatak pjesmi, nego važan dio priče.

U ambijentu Galerije Meštrović, uz monumentalnost prostora i simboliku kamena, pokret je dobio gotovo filmsku snagu. Na trenutke je djelovalo kao da su Meštrovićevi kipovi oživjeli, a glazba, tijelo i prostor stopili se u jednu sliku. Plesači su pokretom ispričali priču o ljubavi, vjeri i snazi da se nastavi dalje i onda kada put nije jednostavan.

Bio je to prizor koji je publiku na trenutak doslovno zaustavio.

Karan i Bratoš u pjesmi svevremenske težine

Glazbu i stihove potpisuje Goran Karan, dok aranžman i produkciju potpisuje Nikša Bratoš. Njegova prepoznatljiva glazbena ruka pjesmi daje širinu, a gitarski potpis dodatnu, gotovo svevremensku težinu.

Upravo ta kombinacija — Karanova melodijska i vokalna prepoznatljivost te Bratoševa produkcijska sigurnost — čini pjesmu “Kad stignem gdje sam pošao” jednom od izvedbi o kojoj će se nakon završne večeri Melodija Jadrana još govoriti.

Od ponoći dostupna svima

Najbolja vijest za publiku je da pjesma od ponoći više nije samo festivalska premijera. “Kad stignem gdje sam pošao” sada je dostupna svima, pa će oni koji su je čuli u Galeriji Meštrović moći ponovno proživjeti trenutak, a oni koji nisu bili ondje tek otkriti pjesmu koja je sinoć dobila jedan od najupečatljivijih scenskih okvira završne večeri.

Melodije Jadrana i ove su godine Splitu donijele glazbeni sjaj, ali Karanov nastup bio je jedan od onih trenutaka zbog kojih se festival pamti i nakon što se svjetla pozornice ugase.